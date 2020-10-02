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Trump'ın sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklaması

AA |  02 Ekim 2020 Cuma - 23:46 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 0:38

Beyaz Saray, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüleceğini ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi.

Yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, yaptığı açıklamada, Trump'a bazı ilaçlar verildiğini belirterek, "Trump bugün öğleden sonra itibarıyla yorgun ancak keyfi yerinde." değerlendirmesinde bulundu.


Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, yaptığı yazılı açıklamada,  Trump'ın moralinin yerinde olduğunu, hafif semptomlar gösterdiğini ve gün boyu  çalıştığını aktardı.
 
"Önlem amacıyla ve doktoru ile tıp uzmanlarının tavsiyesiyle, Trump  önümüzdeki birkaç gün Walter Reed Hastanesindeki başkanlık ofisinden çalışacak."  ifadesini kullanan McEnany, Trump'ın kendisine ve eşi Melania Trump'a gelen  destek mesajları için minnettar olduğunu vurguladı.
 
"YORGUN ANCAK KEYFİ YERİNDE"
 
Beyaz Saray, Trump'ın doktoru Sean Conley'in Trump'ın son durumuna  ilişkin yazdığı notu basınla paylaştı.
 
Conley, Trump'a, Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra önlem amaçlı,  Regeneron isimli firmanın Kovid-19’a karşı geliştirdiği 8 gramlık "antikor  kokteyli" tedavisini uyguladıklarını ve bunun sonucunda herhangi bir olumsuzluk  yaşanmadığını belirtti.
 
Trump'ın bu antikor ilacı haricinde çinko, D vitamini, famotidin ve  günlük aspirin takviyesi aldığını da kaydeden Conley, "Trump bugün öğleden sonra  itibarıyla yorgun ancak keyfi yerinde. Trump'ın durumu bir uzman grubu tarafından  takip ediliyor ve başkan ve eşi Melania Trump'a sonraki aşamalar hakkında  tavsiyelerde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
 
Conley, Trump'ın eşi Melania Trump'ın da hafif öksürüğü ve baş ağrısı  olduğunu aktararak, Trump ailesinin diğer bireylerinin Kovid-19 testinin  "negatif" çıktığını da sözlerine ekledi.
 
Trump ve eşi Melania Trump Kovid-19'a yakalanmıştı
 
ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı  açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı.  Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce  atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.
 
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın doktoru Sean  Conley'nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşılmıştı.
 
 Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19  testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de  First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın  içinde evde kalacaklar." ifadelerine yer verilmişti.
 
Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin  pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını  açıklamıştı.
 
Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın  birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.
 

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