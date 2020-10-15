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Trump'ın oğlu Barron da corona virüse yakalanmış

AA |  15 Ekim 2020 Perşembe - 0:10 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 0:10

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, oğulları Barron Trump'ın da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandığını, ancak iyileştiğini duyurdu.


Melania Trump, Beyaz Saray'ın internet sitesi için kaleme aldığı  yazıda, ailesinin Kovid-19 sürecini anlattı.
 
Kendisi ve eşi Donald Trump'ın testlerinin pozitif çıktıktan sonra  aklına gelen ilk kişinin oğulları Barron olduğunu belirten Trump, oğlunun ilk  testinin "negatif" çıktığını aktardı.
 
Bir sonraki testte Barron'da da virüs tespit edildiğini belirten  Melania Trump, "Ne kadar şanslıydık ki Barron güçlü bir gençti ve hiçbir belirti  göstermedi. Ben bu süreçten üçümüzün birlikte geçmesinden dolayı mutluydum. Bu  sayede birbirimize baktık ve birlikte vakit geçirdik." ifadesini kullandı.
 
Barron Trump'ın testinin negatif çıktığını aktaran Melania Trump,  kendisinde de kas ağrıları, öksürük ve baş ağrısı belirtisi olduğunu, daha çok  vitamine ve sağlıklı yiyeceklere yöneldiğini belirtti.

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