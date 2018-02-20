Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin çelik ürünleri ithalatına ilave vergi getirmeye yönelik çalışmalarına ilişkin, "İtiraz ve şikayetler olduğunda biz de Amerikan ürünlerine karşı maalesef önlem başlatmak zorunda kalırız." dedi. Bakan Zeybekçi, "Türkiye'deki ithalatçılar, üreticiler ve ihracatçıların da bu konuda hassasiyetleri ortaya çıkar, biz de bu şikayetleri inceleriz, bakarız. Dolayısıyla buradan önlem çıkma ihtimali yüksektir"

Bakan Zeybekci, Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Dimitri Kumsishvili ve beraberindeki heyetle görüştü.

Zeybekci, iki ülke arasındaki ilişkilerinin gelişmesi için her fırsatı değerlendirdiklerine dikkati çekti. Türkiye ve Gürcistan arasındaki ticaret hacminin, beklenenin gerisinde kaldığını belirten Zeybekci, "İki ülke arasındaki ticaretin önündeki tüm engelleri kaldırmakla ilgili ortak mutabakatımız oldu. Bu konuda teknik heyetler görüştü. Bugün bu konuları görüşeceğiz." diye konuştu.

Kumsishvili de iki ülkenin siyasi ve ekonomik olarak birbirine destek olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İki ülkenin yaşadığı zorlu zamanlarda birbirimizin desteğiyle hareket ettik. Türk hükümeti ve halkı, bize her zaman bitmek tükenmek bilmeyen şekilde destek vermeye devam etti. Yatırım ve ikili ticaret anlamında bizler son dönemlerde önemli adımlar attık. Henüz istenen seviyenin uzağındayız. Bugün burada yapılan toplantılar, iş birliğimizin daha da artmasına katkı sağlayacaktır. Özel sektörümüz de bundan faydalanacak ve ekonomik anlamda ilişkileri daha da geliştirecek."