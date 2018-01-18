Trump'ın görev başında kalp krizi riski var

Beyaz Saray'daki sağlık kontrolünde tam not alan ABD Başkanı Donald Trump'ın verilerini inceleyen bağımsız kardiyologlar ''Kalple ilgili ciddi endişeler var. Görev başında kalp krizi geçirebilir'' uyarısı yaptı.

