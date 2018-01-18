19 Ocak 2018 Cuma
İSTANBUL 
9°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.856 0.00 EURO 4,6200 -0.08
USD 3,7710 -0.10 ALTIN 160,850 -1.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trump'ın görev başında kalp krizi riski var

18 Ocak 2018 Perşembe - 21:12 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 21:12

Beyaz Saray'daki sağlık kontrolünde tam not alan ABD Başkanı Donald Trump'ın verilerini inceleyen bağımsız kardiyologlar ''Kalple ilgili ciddi endişeler var. Görev başında kalp krizi geçirebilir'' uyarısı yaptı.


Beyaz Saray doktoru Ronny L. Jackson'ın Trump'ın akıl ve fiziksel sağlık kontrolünün sonuçlarını "Genel sağlık durumu fevkalade. Başkan'a son 20 yılda daha sağlıklı beslenseydi 200 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledim'' diye açıklaması, spekülasyonları sona erdirmedi.
 
?Açıklanan verilerde düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolestrol düzeyinin, üst sınır 100'ün çok üzerinde, 143'te gözüktüğüne dikkat çeken bazı bağımsız uzmanlar, tuğamiral rütbeli doktor Jackson'ın 'fevkalade' iddiasını sorguladı.

ETİKETLER

Beyaz Saray Donald Trump kalp krizi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.