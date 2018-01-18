Trump'ın görev başında kalp krizi riski var

Beyaz Saray doktoru Ronny L. Jackson'ın Trump'ın akıl ve fiziksel sağlık kontrolünün sonuçlarını "Genel sağlık durumu fevkalade. Başkan'a son 20 yılda daha sağlıklı beslenseydi 200 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledim'' diye açıklaması, spekülasyonları sona erdirmedi.
?Açıklanan verilerde düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolestrol düzeyinin, üst sınır 100'ün çok üzerinde, 143'te gözüktüğüne dikkat çeken bazı bağımsız uzmanlar, tuğamiral rütbeli doktor Jackson'ın 'fevkalade' iddiasını sorguladı.