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Trump'ın eski başstratejisti Bannon geri adım attı

AA |  07 Ocak 2018 Pazar - 23:42 | Son Güncelleme : 07 01 2018 - 23:48

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki ilk yılını anlatan bir kitapta "Trump'ın büyük oğlunu Rusya soruşturması ile ilgili olarak sert sözlerle eleştirdiği" belirtilen Beyaz Saray eski başstratejisti Steve Bannon, sözlerini düzeltti


Konuyla ilgili ABD'de yayın yapan Axios adlı haber portalına yazılı  açıklama gönderen Bannon, kendisine atfedilen sözlere açıklık getirdi ve gecikmiş  cevabından dolayı özür diledi.
 
"Trump Jr. iyi bir vatansever"
 
Açıklamasında Trump'a olan desteğinin sarsılmaz olduğunu vurgulayan  Bannon, Trump'ın oğlu ile ilgili olarak, "Babasına ve onun ülkeyi değiştiren  ajandasına olan desteğinden hiç vazgeçmedi. O iyi bir adam ve iyi bir  vatansever." ifadesini kullandı.
 
Bannon, ayrıca başkanlık yarışında Demokratların adayı Hillary  Clinton'ı yenebilecek tek Cumhuriyetçi adayın Trump olduğunu bildirdi.
 
Trump'ın eski başstratejisi Bannon'a dayandırılan bilgilerin de yer  aldığı "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitap, Amerikan  kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.
 
Kitapta Bannon'ın, Trump'ın büyük oğlu Trump Jr. ile bazı Ruslar  arasında New York'taki Trump Otel'de yapılan görüşme için 'haince' ifadesini  kullandığı belirtilmişti. Trump ise yazılı açıklamayla Bannon'a çıkışmış,  "Kovulduğu gün sadece işini değil, aynı zamanda aklını da kaybetmiş." sözleriyle  Bannon'a tepki göstermişti.
 
 
Gündemi sarsan kitap
 
Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşmesinden sonra yerleşkede yaptırdığı  değişiklikler, yeme-içme alışkanlığı, televizyon izleme sıklığı ve toplantılara  hazırlanma yöntemi gibi birçok kişisel bilginin de yer aldığı kitap 5 Ocak'ta  raflardaki yerini almış ve ilk saatlerinde tükenmişti.
 
Trump, kitabın yazarı Wolff'un iddiaları ve paylaştığı anekdotlarla  ilgili değerlendirmelerinde "kitabın uydurma iddialarla dolu olduğunu"  savunmuştu. Ayrıca kitapta kendisine yöneltilen "akıl sağlığı başkan olmaya  elverişli değil" şeklindeki iddiaları reddeden Trump, ABD'nin en iyi okullarından  birine gittiğini, çok başarılı bir öğrenci olduğunu, milyar dolarlık işletmeler  kurduğunu, televizyon dünyasında başarılı olduğunu ve ilk denemesinde ülkeye  Başkan seçildiğini dile getirmişti.
 
Trump'ın avukatları ise Başkan'ın onurunu zedelemek de dahil birçok  ihlalden dolayı yazar ve yayınevi aleyhine dava açabileceklerini açıklamıştı.
 

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ABD Donald Trump Steve Bannon
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