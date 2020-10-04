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Trump'ın doktoru açıkladı: Başkan'ın sağlığı iyiye gidiyor

AA |  04 Ekim 2020 Pazar - 19:46 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 19:46

Yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve iyileşme sürecinin böyle devam etmesi durumunda pazartesi günü taburcu edilebileceğini açıkladı.


Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19 testinin pozitif çıktığını  açıklayan ve cuma günü Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırılan ABD Başkanı  Trump'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.
 
Trump'ın doktoru Conley, hastanenin önünde bir basın brifingi  düzenleyerek ABD Başkanı'nın güncel sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda  bulundu. Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve hayati organlarında kaygı  verici herhangi bir durum bulunmadığını söyleyen Conley, "Başkan virüse  yakalandıktan sonra iki kez oksijen seviyesinde düşüş yaşandı. İlki cuma sabahı  yaşandı ve kendisine bir saat kadar oksijen takviyesi yapıldı, diğeri de dün  sabah yaşandı ancak hızlıca toparladı." değerlendirmesini yaptı.
 
Conley, Trump'ın cuma sabahı ateşinin yüksek, halsiz olduğunu ve  oksijen seviyesindeki düşüşle kendisinin Walter Reed Hastanesi'ne getirilmesinin  daha iyi olacağına inandıkları için ABD Başkanı'nın hastaneye getirildiğini  vurguladı.
 
Trump'ın tüm değerlerinin yakından izlendiğini ve şu anda hastalığının  iyileşme sürecinin iyi gittiğini kaydeden Conley, "Eğer iyileşme süreci şimdiki  gibi devam ederse kendisini yarın hastaneden taburcu edebiliriz." ifadesini  kullandı.
 
Dün Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un "Başkan'ın durumu  endişe vericiydi." şeklindeki açıklaması da sorulan Conley, Meadows'un  açıklamasının yanlış ele alındığını savunarak Trump'ın cuma günkü durumuna  ilişkin "konunun başka bir yöne evrilmemesi için ihtiyatlı açıklamalar  yaptıklarını" ifade etti.
 
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan "yetki devri  gündemde değil" açıklaması
 
Öte yandan Amerikan CBS kanalına Trump'ın sağlık durumuyla ilgili bir  değerlendirmede bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien,  Trump'ın iyi durumda olduğunu vurguladı. O'Brien, "Başkan şu anda iyi durumda,  bir an önce Beyaz Saray'a dönüp çalışmalarına oradan devam etmek istiyor ama bir  süre daha burada kalması gerekebilir." şeklinde konuştu.
 
Trump'ın sağlık durumunun kötüleşmesi ihtimali karşısında herhangi bir  yetki devrinin gündemlerinde olup olmadığı şeklindeki soruya ise O'Brien, "Hayır  yetki devri gibi bir şey gündemimizde yok, Başkan şu an iyi durumda." cevabını  verdi.
 
Trump'ın Kovid-19'a yakalanması
 
Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter  hesabından duyuran Trump, dün başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede  Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.
 
Trump'ın doktoru Sean Conley, dün sabah saatlerinde yaptığı  açıklamada, "Başkan Trump'ın durumu bu sabah itibariyle gayet iyi." ifadesini  kullanmıştı.
 
Diğer yandan Trump'ın Özel Kalem Müdürü Meadows, Amerikan medyasına  yaptığı açıklamada, "Başkan'ın temel fonksiyonlarının son 24 saatteki durumu çok  endişe vericiydi ve bu bakımdan önümüzdeki 48 saat onun bakımı noktasında çok  önemli olacak. Tam iyileşme sürecine ilişkin yolumuz henüz tam açık değil."  ifadelerini kullanmıştı.

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Trump Sean Conley corona virüs
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