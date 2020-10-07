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Trump'ın corona virüs tedavisinin maliyeti belli oldu

AA |  07 Ekim 2020 Çarşamba - 20:40 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 20:40

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavi masrafının 100 bin doların üstünde tutabileceği kaydedildi.


New York Times, tedavi için 3 gün Walter Reed Ulusal Askeri  Hastanesi’nde yatan Trump’ın olası sağlık harcamalarını haberleştirdi.
 
Haberde, hastaneye helikopterle gelip giden ve tedavi süresince  defalarca Kovid-19 testi yapılan, oksijen, steroid ve deneysel ilaçlar verilen  Trump’ın tedavi masraflarının 100 bin doların üzerinde tutacağı tahmini  aktarıldı.
 
Haberde, “Başkan olmayan biri için bu tedavi Amerikan sağlık  sisteminde 100 bin dolardan fazlaya mal olur. Bu ülkede hastalar, sağlık  sigortası payını ödedikten sonra bile önemli sürpriz fatura ve tıbbi borçla karşı  karşıya kalıyor.” ifadelerine yer verildi.
 
Sağlık masrafları federal hükümet tarafından karşılanan Trump’ın  fatura endişesi bulunmadığına dikkat çekilen haberde, salgın sürecinde hastaneye  yatırılan vatandaşların ise kaldığı süreye göre 400 bin dolara kadar faturalarla  karşılaştığı örnekleri verildi.
 
Haberde, FAIR Health veri tabanı kayıtları kaynak alınarak, Kovid-19  nedeniyle hastaneye yatan 60 yaş üzeri bir kişinin ortalama masrafının 61 bin 912  dolar tuttuğu bilgisi paylaşıldı.
 
Trump, taburcu olduktan sonra kaldığı hastanede yüksek kalitede tedavi  gördüğünü belirtmiş, Twitter hesabından, “Kovid’den korkmayın, hayatınıza hakim  olmasına izin vermeyin.” şeklinde paylaşım yapmıştı.
 

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