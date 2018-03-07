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Trump'ın başekonomi danışmanı Gary Cohn da istifa etti
07 Mart 2018 Çarşamba - 1:50
| Son Güncelleme : 07 03 2018 - 1:51
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın başekonomi danışmanı Gary Cohn istifa ettiği bildirildi.
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