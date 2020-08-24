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Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway görevini bırakacak

AA |  24 Ağustos 2020 Pazartesi - 7:34 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 7:34

ABD Başkanı'nın yakın ekibinde 2016 yılından bu yana yer alan Kellyanne Conway, ailesine daha fazla vakit ayırabilmek için bu kararı aldığını açıkladı.


 ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın ekibi içinde 2016'dan bu yana yer alan ve Beyaz  Saray'da başdanışman pozisyonunda önemli roller alan Conway, görevi bırakacağını  yazılı açıklamayla duyurdu. Conway, açıklamasında, "Bu tamamen benim seçimim ve benim sesim.  Gelecekle ilgili planlarımı yakında açıklayacağım ama şimdilik sevgili çocuklarım  için daha az drama, daha fazla annelik zamanı." ifadesini kullandı. 4 çocuğu olan Conway'in açıklamasında çocuklarına güçlü vurgu yapması  dikkati çekti.  Başkanlık seçimleri yaklaşırken Trump'ın bugüne kadarki en güçlü  savunucularından olan Conway'in ekipten ayrılmasının, ABD Başkanının seçim  kampanyasını nasıl etkileyeceği ise Amerikan medyasında merak konusu oldu.
 
 Conway'in bugün başlayacak Cumhuriyetçi Parti Kurultayında konuşma  yapması ve burada ayrılığına ilişkin değerlendirmede bulunması bekleniyor.
 

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