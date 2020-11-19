Trump'ın avukatı şoke etti! Canlı yayında dünyaya rezil oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, ellerinde seçimlerde büyük oranda usulsüzlük ve sonuçları Trump'ın lehine çevirecek kadar çok delil olduğunu öne sürdü. Avukat Giuliani'nin hararetli geçen toplantı sırasında saç boyasının yüzüne akması sosyal medyada gündem oldu.

Trump'ın avukatları, 3 Kasım Salı günü yapılan Başkanlık seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin Washington 'daki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın seçimleri kazandığının duyurulduğuna işaret eden Giuliani, "Bu bir zafer değil, bu bir hile" yorumunu yaptı.

Giuliani, ortada "planlı ve geniş çaplı" bir yolsuzluk olduğunu savunarak, Demokratların kontrolündeki bazı kentlerdeki yolsuzluklara göz yumulduğunu iddia etti.

Trump ekibinin usulsüzlük iddiasıyla açtığı birçok davayı kaybetmesine de tepki gösteren Giuliani, "Demokratların lehine akla sığmaz kararlar veren bize düşman yargıçlarımız var." ifadesini kullandı.