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Trump'ın Afganistan ve Irak'tan asker çekme talimatı Pentagon'da...

AA |  17 Kasım 2020 Salı - 0:03 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 0:03

ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan ve Irak'tan asker çekme talimatının, ABD Savunma Bakanlığına ulaştığı ve konuyla ilgili planlamanın yapıldığı bildirildi.


Trump'ın Afganistan ve Irak'tan asker çekme talimatı Pentagon'da. Amerikan CNN televizyonunun Trump'ın Irak ve Afganistan'daki Amerikan  askerlerinin sayısının 2 bin 500'e düşürüleceği iddiaları üzerine AA muhabirine  açıklamada bulunan bir ABD yetkilisi, "Başkan'ın Afganistan ve Irak'tan asker  çekme talimatı gerekli makamlarca alındı. Şu anda bu talimat için planlamalar  yapılıyor." dedi.
 
 
 Yetkili, talimatın içeriğine yönelik ise herhangi bir detay vermekten  kaçındı. CNN televizyonuna konuşan savunma yetkilileri, her iki ülkedeki asker  sayılarını 2 bin 500'e düşürülmesi talimatının beklendiğini ve bu çekilmenin 15  Ocak'a kadar yapılması için planlama emirlerinin ilgili komutanlara verildiğini  belirtmişti.  ABD'nin Afganistan'da 4 bin 500, Irak'ta ise 3 bin askeri bulunuyor.
 
 
  

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