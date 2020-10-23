23 Ekim 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.191 -0.64 EURO 9,4420 0.54
USD 7,9700 0.41 ALTIN 486,090 0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trump imzayı attı! Listeden çıkarıldı

AA |  23 Ekim 2020 Cuma - 18:30 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 18:50

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığını Kongreye bildirdi.


Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Sudan'la ilgili  karara imza attığı belirtildi.
 
Açıklamada, "Başkan Donald Trump, Sudan'ın teröre destek veren ülkeler  listesinden resmen çıkarma yönündeki kararı konusunda Kongreyi bilgilendirdi."  ifadesi kullanıldı.
 
Söz konusu adımın, Sudan'ın "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık  ödemeyi yapmasının" hemen ardından atıldığına işaret edilen açıklamada, ülkenin  yönetimine gösterdiği anlayış için de teşekkür edildi.
 
Söz konusu karara ilişkin Kongrenin önünde 45 günlük bir süre  bulunuyor. Bu süre içinde aksi yönde bir adım atılmaması durumunda Sudan söz  konusu listeden resmen çıkmış olacak.
 
Kongrenin ayrıca, egemen bir devlet olarak Sudan'ın ABD mahkemelerinde  yargılamaya maruz kalmaması için gerekli yasal düzenlemeyi de yapması gerekiyor.
 
Trump'ın 335 milyon dolar şartı
 
ABD Başkanı Trump, pazartesi günü Twitter hesabından, Sudan'ın ABD'li  terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini  duyurmuştu. Trump, bu yapıldığında ülkeyi "Terörü Destekleyen Ülkeler"  listesinden çıkaracağını belirtmişti.
 
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da devlet televizyonunda yayımlanan  konuşmasında, ABD'li terör kurbanları ve aileleri için Washington yönetiminin  talep ettiği 10 milyar doları aşkın tazminatın bir yıldır yürütülen müzakereler  sonucu birkaç yüz milyon dolara düşürüldüğünü ve salı günü itibarıyla hesaba  yatırıldığını bildirmişti.
 
ABD'nin kara listeye aldığı Sudan 27 yıldır ambargo ve yaptırımlarla  karşı karşıya
 
ABD, El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin’e 1991-1996  yıllarında kucak açtığı için terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle “kara  listeye” dahil ettiği Sudan’a 1997’de ekonomik yaptırım uygulamaya başlamış,  Kenya ve Tanzanya’daki büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılar sonrası bunları  daha da ağırlaştırmıştı.
 
ABD Yüksek Mahkemesi, 18 Mayıs’ta Sudan hükümetinin, 1998'de ABD'nin  Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen terör saldırılarının  kurbanlarına ve yakınlarına 10 milyar dolardan fazla tazminat ödemesini  kararlaştırmıştı.? Müzakereler sonucu bu rakam 335 milyon dolara kadar  düşürülmüştü.
 
El-Kaide'nin bombalı saldırılarında 224 kişi yaşamını yitirmiş,  binlerce kişi yaralanmıştı. Olayın ardından birçok kurban ve yakını ABD'deki  eyalet ve federal mahkemelere başvurarak saldırılardan dolayı Sudan hükümetini  suçlamış ve tazminat talep etmişti.
 
ABD mahkemeleri, daha önce görülen davalarda, söz konusu saldırılarda  Sudan'ın terör örgütü El Kaide ve örgüt lideri Usame Bin Ladin'e yardım ettiğine  hükmetmişti.
 

ETİKETLER

ABD Donald Trump Sudan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.