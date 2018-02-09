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Trump imzayı attı!

AA |  09 Şubat 2018 Cuma - 21:06 | Son Güncelleme : 09 02 2018 - 21:06

ABD Başkanı Trump, Kongre'nin her iki kanadında onaylanan 400 milyar dolarlık geçici bütçe tasarısını imzaladığını açıkladı.


ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin her iki  kanadında onaylanan 400 milyar dolarlık geçici bütçe tasarısını imzaladığını  açıkladı. Gece yarısından itibaren harcama yetkisi bulunmadığı için resmi olarak  “kapanan” federal hükümet, bütçe krizinin kısa sürede çözülmesiyle kamu  hizmetleri aksamadan yeniden açıldı. 
 
Başkan Trump, federal hükümete 23 Mart’a kadar harcama yetkisi  sağlayan beşinci geçici bütçe tasarısını imzaladığını sosyal medya hesabından  duyurdu.  
 
Federal hükümetin harcamalarına yönelik limitlerin 2 yıl boyunca  kaldırılmasını ve borç tavanının Mart 2019’a ertelenmesini de öngören tasarı,  yaklaşık 400 milyar dolarlık finansman içeriyor. 
 
ABD Senatosu, 6 haftalık bir geçici bütçe tasarısını, federal  hükümetin harcama yetkisini gece yarısında kaybetmesinden ötürü kısmen  “kapanmasından” yaklaşık 2 saat sonra geçirdi.  
 
Temsilciler Meclisinin de Washington saatiyle 05.40 sularında  onayladığı tasarı, Başkan Donald Trump’ın imzasıyla yasalaşarak yürürlüğe girdi.   
 
Böylece, Kongre bir önceki geçici bütçenin süresi gece yarısında  dolmasına karşın yeni bir bütçeyi geçiremediği için resmi olarak kapanan federal  hükümet, sabah saatlerinde kamu hizmetleri aksamadan yeniden açıldı. 
 
Kapanma, yaklaşık 8 saat sürmesine karşın teknik olarak ülke tarihinin  yirminci, Trump yönetiminin ise ikinci kapanışı olarak kayıtlara geçti.  
 
Kapanmaya bir senatör neden oldu 
 
Amerikan federal hükümetinin bu yılki ikinci kapanma sürecine,  Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul’un kürsüyü gece yarısına kadar işgal  ederek (filibuster) 2 yıllık bütçe teklifinin oylanmasına izin vermemesi yol  açmıştı.  
 
Senato’daki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin üzerinde  anlaştıklarını çarşamba günü açıkladıkları 2 yıllık bütçe planı, federal  harcamaların gelecek iki yıl boyunca yaklaşık 400 milyar dolar artmasını  öngörüyordu.  
 
Paul, bütçenin oylanmasına engel olan kürsü işgalini "tasarı kamu  açığını yükselteceği için" gerçekleştirdiğini açıklarken, “Cumhuriyetçilerle  Demokratlarla el ele bize trilyon dolarlık bütçe açıkları öneriyorlar. Açıkçası,  buna göz yumamam” ifadelerini kullanmıştı. 
 
Paul’un Senato Genel Kurulunda kürsüyü gece yarısına kadar işgal  etmesi sonucunda federal hükümet, muhtemelen kısa sürecek olsa da ülke  tarihindeki yirminci, Trump yönetimindeki ikinci kapanışını yaşamış oldu.  
 
Bundan önceki kapanma süreci, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yıl dönümü  olan 20 Ocak'ta başlamış ve 23 Ocak'ta sona ermişti. 
 
Federal hükümetin "kapanması" ne demek? 
 
Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona  eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle arayı  kapatması gerekiyor.  
 
Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini  kaybeden federal hükümet kapanıyor. Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye  hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini  durdurması anlamına geliyor.  
 
Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken,  ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde  çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik  görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. “Hayati” personel  kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını  genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.  
 
Ülkede “hayati olmayan” hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık  850 binken, “hayati” personel sayısının 2 milyon civarında olduğu  belirtiliyor.

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