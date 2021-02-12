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Trump için noktayı koydu: Artık partide yeri yok

AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 22:28 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 22:28

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Cumhuriyetçi Partinin geleceğinde artık eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yerinin olmadığını düşündüğünü belirtti.


Haley, Amerikan haber dergisi Politico'ya verdiği mülakatta, Trump  için "Bizi yüzüstü bıraktığını kabul etmeliyiz. Olmaması gereken bir yola girdi  ve biz onu takip etmemeliydik, onu dinlememeliydik." ifadelerini kullandı.
 
Kongre baskınından bu yana Trump ile görüşmediğini belirten Haley,  Trump'ın aynı gün Kongredeki delege oyları teyidi oturumunu reddetmemesi  nedeniyle eski başkan yardımcısı Mike Pence'e yönelik tutumunun da büyük bir  hayal kırıklığı olduğunu kaydetti.
 
Trump'ın 3 Kasım seçimlerinden sonraki eylemlerinin tarih tarafından  sert bir şekilde yargılanacağını vurgulayan Haley, "Ne Cumhuriyetçi Partinin  Trump öncesine döneceğini ne de artık Trump'ın parti resmi içinde yer alacağını  düşünüyorum. Çok büyük hata yaptı." değerlendirmesinde bulundu.
 
Haley, Kongrede devam eden Trump'ın azline yönelik süreci de "zaman  israfı" olarak gördüğünü kaydetti.

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ABD Cumhuriyetçi Donald Trump
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