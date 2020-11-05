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Trump için dua ayini düzenledi, konuşurken kendini kaybetti!

DHA |  05 Kasım 2020 Perşembe - 12:22 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 12:27

ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilmesi için dua ayini düzenledi. White-Cain'in videosu sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve günün en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.


Dünya ABD Başkanlık Seçimleri'nin sonuçlarına kilitlenmiş durumda. ABD'de oy sayımı devam ederken Biden yarışta Trump'ın önüne geçti.
 
Donald Trump'ın 'ruhani danışmanı' olarak görev yapan Paula White-Cain'in yaptığı ayin gibi konuşmanın videosu ise sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
 
TRUMP'IN KAZANMASI İÇİN AYİN DÜZENLENDİ
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı  Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilmesi için dua ayini düzenledi. Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı’nın yeniden seçilme çabalarını desteklemek için Tanrı'ya yalvaran bir dua ayinine liderlik etti.
 
Paula White-Cain, duasında özellikle, "Trump'tan seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonları" hedef aldı. Dinsel törenden görüntüler sosyal medyada geniş çapta yayıldı. Evanjelist isim, Beyaz Saray'ın İnanç ve Fırsat Girişimi'nin başına getirilmişti. Bu, bu durumun Kilise ile devletin ayrılığına aykırı olduğunu savunanların tepkisiyle karşılanmıştı.
 
Paula Michelle White-Cain bir vaiz, yazar, televizyon uzmanı ve maddi refahın Tanrı'nın lütfunun bir işareti olduğunu varsayan tartışmalı bir dini inanç olan refah teolojisinin temsilcisi olarak tanınıyor. White, Donald Trump'ın yönetiminde Evanjelik danışma kurulu başkanı oldu.

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Trump ayin dua ayini
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