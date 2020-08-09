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Trump'ı şoke eden soru! Salonu terk etti

DHA |  09 Ağustos 2020 Pazar - 18:00 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 18:00

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısını CBS televizyonunun muhabiri Paula Reidin Gazi'nin Seçimi yasası hakkında kendisine sorduğu bir soru üzerine kürsüyü terk etti.


ABD Başkanı Donald Trump,dün akşam düzenlediği basın toplantısında yine gündem oldu. Basın toplantısında söz hakkı alan CBS televizyonunun muhabiri Paula Reid Başkan Trump'a  "Gazinin Seçimi olarak bilinen yasa hakkında Gazilerimiz için iki büyük yasa imzaladım açıklamasına ilişkin soru yöneltti. Gazeteci Reid  Trumpa Neden Gazinin Seçimini sizin imzaladığınızı söylüyorsunuz? sorusunu sordu. Trump başka bir muhabirin sorusunu almaya çalışırken, Reid sözlerine "Gaziler Seçimi'ni sizin imzaladığınızı söylediniz. 2014'te kabul edildi. Yanlış bir açıklamaydı, efendim sözleriyle devam etti. Trump, Reid'in açıklamaları üzerine salondakilere teşekkür ederek, kürsüyü terk etti.
 
GAZİ'NİN SEÇİMİNEDİR?
 
Gazi'nin Seçimi (Veteren Choice) yasası 2014 yılında o zamanın başkanı Barrack Obama tarafından imzalanmıştı. Trump'ın 2018 yılında imzaladığı yasa ise Obama'nın imzaladığı yasaya ek olarak imzalanan 'Gazi Görev Yasası' olarak biliniyor. 
 

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