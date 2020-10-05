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Trump, hastane önünde kendisini destekleyenleri selamladı

AA |  05 Ekim 2020 Pazartesi - 1:05 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 1:05

Yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, 3 gündür hastane önünde kendisini destekleyen kalabalığı makam aracından selamladı.


ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalanmasının ardından cuma günü  kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesi'nin önünde kendisini destekleyen  taraftarlarına bir sürpriz yaptı.
 
Önce Twitter hesabından bir video paylaşan Trump, hastalığının iyiye  gittiğini ve kendisiyle ilgilenen herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.
 
Kovid-19 hastalığına ilişkin birçok şeyi bu süreçte yaşayarak  öğrendiğini söyleyen Trump, "Bu gerçek bir okul. Bunu anladım, öğrendim. Çok  enteresan bir şey ve bunu sizinle paylaşacağım." yorumunu yaptı.
 
Mesajında, "Hastane önünde beni desteklemek üzere bekleyen insanlara  muhtemelen biraz sonra küçük bir sürprizim olacak." ifadesini kullanan Trump'ın  biraz daha enerjik görüntüsü dikkat çekti.
 
Video mesajının yayınlandığı esnada Gizli Servis araçlarının koruması  eşliğinde hastane önündeki caddede beliren Trump, bulunduğu aracın içinden  kendisini destekleyenleri el sallayarak selamladı. Trump'ın aracın içinde maskeli  olması dikkat çekti.
 
Amerikan medyasında yankı bulan sürpriz ziyaret sosyal medyada bir  anda gündeme oturdu.
 
Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter  hesabından duyuran Trump, dün başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede  Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.
 
Trump'ın doktorları son açıklamalarında ABD Başkanı'nın sağlık  durumunun yeterince iyi gitmesi durumunda pazartesi günü taburcu edilebileceğini  belirtmişti.

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