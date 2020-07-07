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Trump hakkında bomba iddia: Üniversite sınavına para karşılığı...

AA |  07 Temmuz 2020 Salı - 23:57 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 23:57

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump, gelecek hafta yayınlanacak kitabında, Trump'ın, üniversite sınavına para karşılığı başkasını soktuğunu iddia etti.


Mary Trump'ın yazdığı, "Çok Fazla, Asla Yeterli Değil: Ailem Nasıl  Dünyanın En Tehlikeli Adamını Yarattı" başlıklı kitabının bazı bölümleri Amerikan  basınına sızdı.
 
Basında yer alan haberlere göre, Mary Trump, kitabında amcası Donald  Trump'ı "dünyanın sağlığı, ekonomik güvenliği ve sosyal dokusunu tehdit eden  biri" olarak tanımlıyor.
 
Mary Trump, Başkan Trump'ın Quenns'de bir lise öğrencisiyken, SAT adı  verilen üniversite sınavına kendi adına parayla başka birini soktuğunu ve bu  sayede Pennsylvania eyaletindeki Wharton İşletme Fakültesini kazandığı iddiasında  bulundu.
 
Klinik psikolog olan Mary Trump, Donald Trump'ın "narsist" tanımını  karşıladığını ve "sosyopat" olduğunu kaydetti.
 
Kız kardeşinin Trump hakkındaki görüşleri
 
Ayrıca kitapta, Trump'ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry'nin Trump'ın  başkanlık adaylığı döneminde, "O bir soytarı, asla başkan olamaz." dediği bilgisi  de yer aldı.
 
Mary Trump, Maryanne Trump Barry'nin, Donald Trump'ın Evanjeliklerin  desteğini alması hakkında da "Donald sadece kameralar önündeyken kiliseye gider.  Onun hiçbir prensibi yok." değerlendirmesine de kitabında yer verdi.

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