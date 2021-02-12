13 Şubat 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.538 -0.46 EURO 8,5290 -0.10
USD 7,0390 0.18 ALTIN 411,560 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trump hakkında bomba iddia: Durumu daha da kötü...

AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 18:07 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 18:07

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl ekimde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığında sağlık durumunun açıklandığından daha kötü olduğu iddia edildi.


New York Times'ın konuyla ilgili bilgisi bulunan kişilere dayandırdığı  haberinde, Trump'ın kanındaki oksijen seviyesinin kritik seviye olan yüzde  80'lere kadar düştüğü ve kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde solunum  cihazına bağlanmasının gündeme geldiği öne sürüldü.
 
Haberde eski ABD Başkanı'nın doktoru Sean Conley'nin hastasının durumu  hakkındaki iyimser açıklamalarına rağmen Trump'ın vücudunda enfeksiyona bağlı  akciğer iltihaplanması ve sıvı birikmesinin tespit edildiği belirtildi.
 
Trump, 1 Ekim 2020'de Kovid-19'a yakalandığını duyurmuş ve aynı gün  helikopterle başkent Washington'a 30 dakika uzaklıktaki Walter Reed Askeri  Hastanesine kaldırılmıştı.
 
Eski ABD Başkanı Trump, hastanede oksijen, steroid ve deneysel  ilaçlarla 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

ETİKETLER

Donald Trump koronavirüs sağlık
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.