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Trump hakkında bomba açıklama! Sorgulanabilir

AA |  09 Ocak 2018 Salı - 0:46 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 0:58

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, "Rusya soruşturması" kapsamında Başkan Donald Trump'ı sorgulayabileceği iddia edildi.


 Washington Post gazetesi, Mueller'in ekibinden adını açıklamadığı bir  ismi kaynak göstererek, Trump'ın birkaç hafta içinde sorgulanabileceğini yazdı.
 
 İsmi açıklanmayan kaynak kişinin, "Bu süreç herkesin tahmin ettiğinden  daha da hızlı bir şekilde ilerliyor." ifadesini kullandığı kaydedildi.
 
Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar eski Beyaz Saray  Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Başkanı Trump'ın eski kampanya  menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile Trump'ın kampanya dönemindeki  dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, Özel Yetkili Savcı  tarafından  suçlanmıştı. Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken,  Manafort ile Gates ise suçlamaları reddetmişti.
 
ABD'de 8 Kasım 2016'daki Başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı  yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla Kongre bünyesinde yürütülen soruşturmaların  yanı sıra Mayıs 20107'de Mueller de ayrı bir soruşturma başlatmıştı.
 
Son olarak Donald Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort, Rusya  soruşturması kapsamında kendisini suçlayan Robert Mueller hakkında "yetki  sınırlarını aştığı" iddiasıyla dava açmıştı.
 
  
 
  
 

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