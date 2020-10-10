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Trump günler sonra meydanlara tekrar çıktı!

AA |  10 Ekim 2020 Cumartesi - 23:01 | Son Güncelleme : 10 10 2020 - 23:01

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanmasının ve tedavisinin ardından ilk kez kamuya açık bir etkinliğe katılarak yüzlerce Amerikalı ile buluştu.


Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen etkinlikte, ülkenin farklı  yerlerinden gelen yüzlerce destekçisine "kanun ve düzeni sağlamayı sürdüreceği"  vaadinde bulundu.
 
Konuşma yapacağı balkona gelişinde yüzünde maske olduğu görülen Trump,  konuşmasına başlamadan hemen önce maskesini çıkardı.
 
Trump, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Yeniden büyük seçim mitinglerine  başlayacağız çünkü ülkemizin sosyalist bir ülke olmasına izin veremeyiz." diye  sözlerine başlayarak Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklendi.
 
Çeşitli konu başlıklarında Demokratların ABD'ye zarar verdiklerini ve  buna karşılık kendi yönetiminde ülkenin toparlandığını savunan Trump, sık sık "4  yıl daha" sloganları arasında "Bu seçimleri kazanacağız." vurgusu yaptı.
 
Trump, son dönemde ABD'de yaşanan şiddet olaylarına değinerek, "Biden  daha kanun ve düzen laflarını ağzına bile alamıyor, polislerimizi nasıl  koruyacak." sözleriyle rakibini eleştirdi.
 
Kritik eyaletlerde kendisinin önde olduğunu savunan ABD Başkanı,  anketlerde açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.
 
Öte yandan Beyaz Saray'ın yaptığı son açıklamalarda, Trump'ın halen  "virüsü bulaştırıcı" olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapmaktan  kaçınması, Amerikan medyasında tartışmalara neden oldu.
 
Pek çok medya kuruluşu, Trump'ın izolasyon şartlarına aykırı bir  şekilde henüz tam olarak virüsten kurtulmadan böyle bir kamuya açık etkinliğe  katılmasıyla "halk sağlığını tehlikeye attığı" yorumlarını öne çıkardı.
 
1 Ekim Perşembe'yi 2 Ekim Cuma'ya bağlayan gece Kovid-19'a  yakalandığını duyuran Trump, cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri  Hastanesinde 3 gece kaldıktan sonra pazartesi taburcu edilmişti.
 
Tedavisine Beyaz Saray'daki konutunda devam edilen Trump'ın doktoru  Sean Conley, son açıklamasında, "Cumartesi günü, Başkan'a Kovid-19 tanısı  konulalı 10 gün olacak. Sağlık ekibinin uyguladığı ileri seviyeli tanıların  ilerlemesine baktığım zaman, cumartesi günü Başkan'ın güvenli bir biçimde kamusal  işlerine dönmesini bekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

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