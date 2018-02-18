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Trump faturayı FBI'ya kesti

AA |  18 Şubat 2018 Pazar - 15:21 | Son Güncelleme : 18 02 2018 - 15:21

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili istihbaratı gözden kaçırdığı gerekçesiyle Federal Soruşturma Bürosunu (FBI) eleştirdi.


Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, FBI'nın,  Florida'da  okula ateş açan saldırganla ilgili ipuçlarını gözden kaçırdığını belirterek,  kurumun, Rusya'nın, 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla  ilgili yürüttüğü soruşturmayla çok zaman harcadığını savundu.
 
Trump, paylaşımında, "FBI'nın, Florida'da okula ateş açan saldırgana  yönelik tüm işaretleri gözden kaçırması çok üzücü. Bu kabul edilemez. Rusya'nın,  Trump kampanyası ile gizli anlaşma yaptığını ispatlamak için çok zaman  harcıyorlar ancak ortada herhangi bir gizli anlaşma yok. Asıl işinize dönün ve  hepimizi gururlandırın." ifadelerine yer verdi.
 
FBI'dan yapılan açıklamada, kurumun, 14 Şubat'ta Florida'da bir lisede  düzenlenen saldırının faili hakkındaki istihbaratı soruşturmakta başarısız olduğu  belirtilerek, failin "öldürme arzusu", silah satın aldığı ve bir saldırı  planlıyor olabileceği yönünde geçen ay gelen istihbaratın ajanlarca  soruşturulmadığı ifade edilmişti.
 
Saldırgan, 17 kez kasten adam öldürmeden yargılanacak
 
Saldırıyı gerçekleştiren 19 yaşındaki Nikolas Cruz'un, ilk kez  mahkemeye çıkarıldığı ve 17 kez kasten adam öldürme suçundan yargılanacağı  bildirilmişti.
 
Florida'nın Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesine, 14 Şubat'ta,  Cruz tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmiş, en az 14  kişi yaralanmıştı. Aynı okulun eski öğrencilerinden olan ve okuldan atılan  Cruz'un saldırıya yönelik amacı belirsizliğini korurken, saldırganın beyaz ırkçı  bir gruba üye olduğu iddiası sosyal medyada geniş yer buldu.
 
ABD'de Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı  yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve halen devam eden soruşturma, ABD  Başkanı Donald Trump'ın en fazla başını ağrıtan konulardan biri oldu.  
 
  
 

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