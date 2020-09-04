04 Eylül 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.086 0.93 EURO 8,8330 0.22
USD 7,4550 0.31 ALTIN 461,330 0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trump duyurdu! 2 ülke daha İsrail için...

AA |  04 Eylül 2020 Cuma - 20:16 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 20:28

ABD Başkanı Donald Trump, Kosova'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.


Kosova ile Sırbistan arasında ekonomik normalleşme anlaşmasının  imzalandığı törende konuşan Trump, iki ülkenin İsrail'le ilişkilerini  normalleştirme ve geliştirme adına yeni adımlar atma kararı aldıklarını bildirdi.
 
Trump, Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişki kurmak üzere  anlaştığını, Sırbistan'ın da İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını ifade  etti.
 
Daha sonra Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Trump,  "Sırbistan'ın büyükelçiliğini temmuz ayında Kudüs'e taşıma kararı için tebrikler  Sayın Başkan Vucic. Cesur ve tarihi bir adım." ifadelerini kullandı.
 
Trump, ayrıca bir paylaşım daha yaparak, "Orta Doğu'da barış için bir  başka önemli gün: Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Kosova ile İsrail,  ilişkilerini normalleştirme ve diplomatik ilişkiler kurma konusunda anlaştı. Çok  iyi. Daha fazla İslam ve Arap ülkesi yakında bunu takip edecek."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Amerikan medyasına yansıyan haberlerde her iki ülkenin de anlaşmaya  ara buluculuk yapan ABD yönetiminin ricasına karşılık, İsrail ile ilişkileri  normalleştirme ve geliştirme noktasında karar aldıkları belirtildi.
 
Beyaz Saray'da bugün Trump'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende  Kosova ile Sırbistan ekonomik normalleşme konusunda anlaşmaya varmış ve ortak  metne imza atmışlardı.
 

ETİKETLER

ABD Donald Trump Kosova
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.