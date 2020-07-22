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Trump: Durum daha da kötüleşecek

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 1:34 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 1:34

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek." ifadesini kullandı.


Trump, yaklaşık 3 ay aranın ardından Beyaz Saray'da Kovid-19 konusunda  bir basın toplantısı düzenledi.
 
Toplantı süresince Kovid-19 için "Çin virüsü" tabirini kullanması  dikkat çeken Trump, ülkenin özellikle güney bölgelerinde artan vakaları kontrol  altına almak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
 
Kovid-19'a karşı bir tedavi ve aşı geliştirilmesi için çalıştıklarının  altını çizen Trump, "Bu salgında yiten her yaşam için yas tutuyoruz. Onların  anısına, bir aşı geliştireceğimize söz veriyorum. Bu virüsü yeneceğiz. Aşı ve  tedavi geliştirme konusunda gayet iyi gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Trump, ülkede bazı bölgelerde durumun iyiye gitmesine rağmen, hala çok  fazla sorun yaşayan yerler de olduğuna işaret ederek, "Bu salgın ne yazık ki daha  iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama  gerçek bu." diye konuştu.
 
Trump'tan maske önerisi
 
Daha önceki konuşmalarında maske takılması konusunda tartışmalı  ifadeler kullanan Trump, bugünkü basın toplantısında farklı ifadeler kullanarak,  "Sosyal mesafeyi koruyamayan herkesten maske takmasını istiyoruz. Bunu sevin ya  da sevmeyin, maskenizi takın. Bunun bir etkisi olacaktır." ifadesine yer verdi.
 
Kendisinin maske takmak ile ilgili bir sorunu olmadığını vurgulayan  Trump, "Maske takmaya artık alışıyorum. Aklınıza vatanseverliği getirin, belki bu  işe yarayacaktır." görüşünü paylaştı.
 
Trump, "Bu salgın sürecinden birçok şey öğrendik. Virüsle mücadele  için gerekli kaynaklar bakımından iyi bir noktadayız ve bunları hemen ihtiyaç  alanlarına gönderebiliriz. Ölüm oranlarımız düşmeye devam ediyor. Ölüm  oranlarımız, Avrupa Birliği ve dünyada neredeyse diğer her yerden daha düşük."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Salgının başlangıcına göre şu anda daha çok belirti göstermeyen ya da  orta şiddette geçen vakaları tespit ettiklerini anlatan Trump, "Bizim ana  amacımız artık sadece salgını yönetmek değil, aynı zamanda bu pandemiyi bitirmek.  Bu durumdan olabildiğince erken kurtulmak istiyoruz. Bu nedenle de artık birinci  önceliğimizi aşının bulunması oluşturuyor." dedi.

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ABD Trump salgın
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