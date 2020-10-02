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Trump danışmanın testi pozitif çıktı

İHA |  02 Ekim 2020 Cuma - 7:13 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 8:17

ABD Başkanı Donald Trump, yakın danışmanlarından Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını doğrulayarak, kendisi ve eşi Melania Trump'ın da test yaptırdığını, sonuçları beklediklerini duyurdu.


ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın danışmanlarından olan ve Trump'ın son zamanlardaki seyahatlerine de katılan Hope Hicks'in, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandığı belirtildi. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, danışmanı Hicks'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek Hicks'in "kısa bir mola bile almadan çok fazla çalıştığını" söyleyen Trump, danışmanının Kovid-19'a yakalanmasını "korkunç" olarak niteledi. 

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