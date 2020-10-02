ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın danışmanlarından olan ve Trump'ın son zamanlardaki seyahatlerine de katılan Hope Hicks'in, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandığı belirtildi. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, danışmanı Hicks'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek Hicks'in "kısa bir mola bile almadan çok fazla çalıştığını" söyleyen Trump, danışmanının Kovid-19'a yakalanmasını "korkunç" olarak niteledi.
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Trump danışmanın testi pozitif çıktı
İHA | 02 Ekim 2020 Cuma - 7:13 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 8:17