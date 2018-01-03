Trump'dan, eski Baş Stratejist’ine sert tepki: Aklını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump, eski Baş Stratejist Steve Bannon'ın oğlu Donald Trump Jr. için yaptığı suçlamalara cevap verdi,’’Bannon kovulduğu zaman sadece işini kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda aklını da kaybetti’’ dedi

