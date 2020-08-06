06 Ağustos 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.034 -5.26 EURO 8,5880 2.52
USD 7,2280 2.61 ALTIN 480,170 3.98
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trump corona virüs aşısı için tarih verdi

AA |  06 Ağustos 2020 Perşembe - 18:28 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 18:28

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce ellerinde bir yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısının olmasının mümkün olduğunu söyledi.


Trump, katıldığı bir radyo yayınında Kovid-19 salgınına karşı aşı  geliştirme çabalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
İnsanların hayatının kurtarılması için aceleci davrandıklarını  vurgulayan Trump, "Benden başka bir başkan olsa, iki yıl boyunca aşıdan söz  edemezdiniz. Bunu biliyorsunuz." ifadesini kullandı.
 
Kovid-19 ile mücadele için var gücüyle çalıştığının altını çizen  Trump, "Bunu oy almak için yapmıyorum. Doğrusu bu olduğu için yapıyorum.  İnsanların hayatını kurtarmak için yapıyorum." dedi.
 
Aşı çalışmalarının hızla ilerlediğini belirten Trump, yıl sonundan  önce aşının elinde olmasını beklediklerini ve ne kadar erken olursa o kadar iyi  olacağını vurguladı.
 
Muhabirin, "3 Kasım seçimlerinden önce aşının hazır olmasını bekliyor  musunuz?" şeklindeki sorusuna ise Trump, "Bazı durumlarda bence evet. Seçimlerden  önce aşının hazır olması mümkün. Büyük şirketlerimiz var. Bu şirketler, dünyanın  en iyisi." yanıtını verdi.
 

ETİKETLER

ABD Trump corona virüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.