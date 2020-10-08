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Trump: Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum

AA |  08 Ekim 2020 Perşembe - 1:38 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 1:38

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisi süren ABD Başkanı Donald Trump, Regeneron isimli firmanın Kovid-19’a karşı geliştirdiği "antikor kokteylinin" kendisine çok iyi geldiğini ve bu ilacı herkes için bedava yapacaklarını belirterek, "Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum." dedi.


Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde, Oval Ofis'in önünde kaydettiği video  mesajında, Walter Reed Askeri Hastanesinde 4 gün kaldıktan sonra önceki gün Beyaz  Saray'da döndüğünü anımsatarak, "Beyaz Saray'da kalabilirdim ancak doktorlar  benim başkan olduğumu söyleyerek beni hastaneye götürdüler." ifadesini kullandı.
 
Doktorlarının çok iyi iş çıkardığını belirterek, "Hastaneye gittiğimde  kendimi çok iyi hissetmiyorum. Bana Regeneron isimli bir ilaç verdiler, başka  şeyler de yaptılar ama bence en temel ilaç buydu, kısa süre içinde olanlar  inanılmazdı. Kendimi iyi hissettim." diye konuştu.
 
Regeneron isimli ilaç için "acil durum kullanımı" yetkisi vereceğini  belirten Trump, "Hastanedeyseniz ve kendinizi kötü hissediyorsanız bu ilacı  bedaya alabileceksiniz. " dedi.
 
Son aylarda Kovid-19 ile mücadele anlamında bilim insanlarının  "inanılmaz" işler çıkardığının altını çizen Trump, şu anda Kovid-19'a karşı işe  yarayan bir ilacın olmasının aşıdan daha önemli olduğunu vurguladı.
 
Trump'tan aşının seçim sonrasına kalacağı sinyali
 
Aşı çalışmalarının da hızla devam ettiğinin altını çizen Trump, "Çok  kısa zaman içerisinde aşımız olacak. Bunu bence seçimlerden önce yapmalıydık  ancak işin içine siyaset girdi. Sorun değil. Onlar oyunlarını oynamak istiyor,  seçimlerden sonra aşımız olur." yorumunda bulundu.
 
ABD İlaç ve Gıda İdaresinin (FDA) çok hızlı hareket ettiğini belirten  Trump, Regeneron isimli firmanın ilacından şöyle bahsetti:
 
"Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum. Burada  gizli bir lütuf vardı. Bu hastalığa yakalandım, bu ilaçtan haberim oldu, bu ilacı  bana vermelerini söyledim. Bu benim önerimdi. Ve ilaç çok iyi iş çıkardı. Bu  hastalığa yakalanmasaydım, bu ilaçtan da haberimiz olmayacaktı. Bana verilen  tedavinin aynısının size de verilmesini istiyorum ve bu ilacı bedava yapacağım."
 
Kovid-19 salgını konusunda Çin'e de yüklenmeyi sürdüren Trump,  "Yaşananlar sizin değil, Çin'in kabahatiydi. Çin, bu ülkeye ve dünyaya yaptıkları  için büyük bir bedel ödeyecek." mesajını verdi.
 

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