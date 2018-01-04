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Trump Beyaz Saray'da cep telefonunu yasakladı

04 Ocak 2018 Perşembe - 16:27 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 16:27

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray görevlilerine çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonu kullanmayı yasakladığı iddia edildi.


Bloomberg'in haberine göre, iki Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Özel  Kalem Müdürü John Kelly'nin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek personelin  çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonlarını kullanmasını yasakladığını  bildirdi.
 
Yetkililer, yasağın cuma gününden itibaren yürürlüğe gireceğini  belirtti.
 
Bazı Beyaz Saray çalışanları ise iş telefonlarını kişisel amaçlarla  kullanmadıklarını belirterek yasakla iş saatleri sırasında aileleriyle iletişim  kuramayacakları endişesi taşıdıklarını dile getirdi.
 

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