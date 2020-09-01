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Trump ateş püskürdü: Barışçıl değil, terör eylemi...

AA |  01 Eylül 2020 Salı - 23:40 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 0:39

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede son dönemde şiddet eylemlerine dönüşen gösteriler hakkında, "Bunlar barışçıl gösteri değil, bunlar iç terör eylemleri." nitelemesinde bulundu.


Trump, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake'nin  polis tarafından 7 el ateşle vurulması nedeniyle yaşanan olayların ardından bugün  kente gitti.
 
Ziyareti esnasında kentteki güvenlik güçleri ve yerel yöneticilerle  yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen Trump, ülkede son dönemde yaşanan  "ırkçılık ve polis karşıtı" gösterileri değerlendirdi.
 
Trump, göstericilerin iş yerlerine zarar verdiğini, federal binaları  yakmaya çalıştığını ve mağazaları yağmaladığını anımsatan Trump, "Bunlar barışçıl  gösteri değil, bunlar iç terör eylemleri." nitelemesinde bulundu.
 
Yönetiminin kentlerin güvenliğini sağlamak için çalıştığını vurgulayan  Trump, kendilerinden talep edilmesi durumunda Ulusal Muhafızları diğer kentlere  gönderebileceklerinin altını çizdi.
 
"Tehlikeli bir hale gelen polis karşıtı söylemleri kınamalıyız"
 
Trump, polis karşıtı söylemleri de eleştirerek, "Tehlikeli bir hale  gelen polis karşıtı söylemleri kınamalıyız, bu her geçen gün artıyor." dedi.
 
Blake'in vurulmasına ilişkin ise Trump, "Bu süreçten geçen tüm aileler  için çok üzgün hissediyorum. Olay araştırılıyor, karışık bir durum." diye  konuştu.
 
Gösteriler esnasında hasar gören iş yerlerinin inşası için de halkın  yanında olacaklarını vurgulayan Trump, "Kenosha'daki güvenlik güçlerine 1 milyon  dolar vereceğiz. Gösterilerde hasar alan küçük işletmelere destek için yaklaşık 4  milyon dolar ayıracağız ve Wisconsin'de kamu güvenliğinin sağlanması için 42  milyon dolar destek vereceğiz." dedi.
 
 ABD'de siyahilere yönelik polis şiddeti halkı sokaklara döktü
 
Kenosha'da 23 Ağustos'ta yaşanan olayda polis, Jacob Blake adlı  siyahiyi sırtından 7 el ateş ederek vurmuş, hastaneye kaldırılan Blake'nin belden  aşağısının felç kaldığı açıklanmıştı.
 
Diğer yandan Blake'nin ailesinin, bugün kenti ziyaret etmesi beklenen  Trump ile görüşmeyi kabul etmediği, bu sebeple Trump'ın aileyle görüşmeyeceği  haberi medyaya yansımıştı.
 
ABD'de mayısta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti  sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde  yaklaşık bir ay süren yoğun ve şiddet içerikli protestolar yaşanmıştı.
 
  
 

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Donald Trump terör gösteri
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