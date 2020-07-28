Trump ailesine bir Twitter şoku daha!

Twitter’dan yapılan açıklamada, Trump Jr.'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında maske takılmasına gerek olmadığını anlatan sahte bir video paylaşımından dolayı hesabının geçici olarak kısıtlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu videonun, Twitter 'ın Kovid-19'la bağlantılı yanlış yönlendirici ve zararlı bilgilerin yayılmasını önleme kuralını ihlal ettiği kaydedildi.

Trump Jr.’nin hesabına yükleyip paylaştığı video, Kovid-19 hakkında bir grup doktorun maske kullanımının gereksiz olduğu şeklinde açıklamalarını içeriyordu.

İlk kez aşırı sağcı Breitbart tarafından dün yayımlanan videonun viral hale gelmesi üzerine Twitter, Facebook ve Youtube , videoyu "sahte ve yanlış bilgiler içerdiği" gerekçesiyle sitelerinden kaldırmıştı.

Başkan Trump da videonun değişik versiyonlarını retweet yapmış ancak oğlu gibi hesabına yükleyip paylaşmamıştı.