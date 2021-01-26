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Trump'a yönelik azil maddesi Senatoya resmen iletildi

AA |  26 Ocak 2021 Salı - 7:24 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 7:24

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınıyla ilgili olarak "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi Senatoya resmen iletildi.


Trump'a yönelik azil maddesi Senatoya resmen iletildi. Demokratların 6 Ocak'taki Kongre baskınından sorumlu tuttuğu Trump'ın  azlini isteyen ve Temsilciler Meclisinde kabul edilen madde, sembolik bir törenle  Senato yetkililerine teslim edildi. Söz konusu resmi belge, Senatodaki yargılama sürecinde savcı görevi  görecek olan 9 Temsilciler Meclisi üyesi tarafından ilgili yetkililere elden  verildi.
 
Biri polis toplam beş kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını  konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü  Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti. Trump'ın suçlu olup olmadığına ise  Senatodaki yargılama sonucunda karar verilecek.
 
  
Senatodaki yargılama takvimi
 
 ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, önceki gün  yaptığı açıklamada, Trump'ın Senatodaki yargı sürecinin 8 Şubat haftasında  başlayacağını duyurmuştu. Schumer'in açıkladığı takvime göre, Trump'ın kendisine yönelik azil  maddesine cevap vermesi için 2 Şubat'a kadar, Temsilciler Meclisinin de ön  duruşma dosyasını sunması için aynı güne kadar vakti bulunuyor. Trump'ın ön  duruşma dosyasına cevap vermesi içinse 6 günü daha olacak. Trump'ın ön duruşma dosyasına ilişkin tüm belge ve delillerini 8 Şubat  gününe kadar sunmuş olmasını gerektiren takvime göre Trump'ın azil istemiyle  Senatodaki yargılanmasına 9 Şubat Salı günü başlanabilecek.
 
  
Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Senatodaki çok az sayıda  Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanmayı düşündüğü belirtilmişti.  Cumhuriyetçi senatörlere yakın kaynaklar, şu anda 5 veya 6 senatörün Senatodaki  azil oylamasında Trump aleyhine oy verebileceğini bildirmişti.
Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 100 sandalyeli Senatoda en az 3'te 2  çoğunluğun, yani 67 senatörün, Trump aleyhinde oy kullanması gerekiyor. Her iki  partinin de 50'şer sandalyeye sahip olduğu Senatoda Trump'ın suçlu bulunmasına  oldukça düşük ihtimal olarak bakılıyor.
 

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