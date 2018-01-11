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Trump'a İran şoku! AB'den destek geldi!

AA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 15:25 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 15:25

İran’ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde etkin rol oynayan Avrupa Birliği (AB) ve E3 (Almanya, Fransa, İngiltere) ülkeleri, İran nükleer anlaşmasına güçlü desteğini yineledi.


İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Brüksel'deki görüşmelerinin  ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica  Mogherini, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı  Sigmar Gabriel ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ortak basın toplantısı  düzenledi.
 
Bugünkü görüşmelerinin ana gündem maddesinin İran ile P5+1 ülkeleri  (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan  nükleer anlaşma ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olduğunu ifade eden  Mogherini, İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kaldığını ve AB'nin JCPOA'nın  korunması konusunda kararlı olduğunu belirtti.
 
"AB, anlaşmaların tam ve etkin biçimde uygulanmasına bağlılığını  sürdürmektedir." diyen Mogherini, nükleer yaptırımların kaldırılmasının İran ile  ekonomik ve ticari ilişkilere olumlu katkı yapacağından emin olunması gerektiğini  kaydetti.
 
Mogherini, Zarif ile görüşmede İran'da son dönemde yaşanan  gelişmelerin de ele alındığını söyledi.
 
"JCPOA'ya bir alternatif göremiyoruz"
 
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da ülkesinin JCPOA'nın tam olarak  uygulanması konusundaki hassasiyetini dile getirerek, "JCPOA'ya bir alternatif  göremiyoruz. Dolayısıyla tüm taraflar anlaşmaya sadık kalmalı." dedi.
 
İran'ın anlaşmanın hükümlerine bağlılığını sürdürdüğünü belirten Le  Drian, anlaşmanın bozulması için herhangi bir neden göremediklerini ifade etti.
 
Le Drian, nükleer anlaşma dışında İran ile bazı görüş ayrılıklarının  olduğu ancak bunun JCPOA'ya bağlı kalınmasına engel teşkil etmediği  değerlendirmesinde bulundu.
 
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İran nükleer anlaşmasının  korunmasında kararlı olduklarının altını çizdi.
 
Dünyada bazı ülkelerin nükleer silah geliştirme çabasının özellikle  yoğunlaştığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Gabriel, "Diplomatik  girişimlerle nükleer silahların geliştirilmesinin engellenmesinin mümkün olduğu  mesajının verilmesi büyük önem taşıyor. Aksi halde çok tehlikeli bir mesaj  yayılır." diye konuştu.
 
"AB, İran nükleer anlaşmasına değer veriyor"
 
Görüşmelerin önemine değinen İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson  da AB'nin İran nükleer anlaşması konusunda ortak bir tutum sergilediğini aktardı.
 
Johnson, AB'nin, İran nükleer anlaşmasına değer verdiğini, bu  anlaşmayı önemli diplomatik başarı olarak değerlendirdiğini ve İran'ın anlaşma  hükümlerini yerine getirdiği konusunda hemfikir olduğunu belirtti.
 
İran nükleer anlaşmasına uluslararası destek verilmesinin önemine  dikkati çeken Johnson, nükleer anlaşmadan bağımsız olarak İran'ın bölgedeki  krizlerin çözümüne nasıl katkı sağlayabileceği konularının da ele alınması  gerektiğini kaydetti.
 
Johnson, "İranlıların askeri nükleer kapasitesini geliştirmesini  engelleyecek bir alternatif kimse tarafından sunulmamıştır." dedi.
 
  
 
 
 

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