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Trump'a bir darbe de Snapchat'ten! Süresiz kapattı

DHA |  14 Ocak 2021 Perşembe - 12:16 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 12:16

ABD’de önde gelen sosyal medya platformları, Kongre binasının baskına uğramasının ardından, 45’inci Başkanı Donald Trump’ın hesabını kapatma furyasına Snapchat da katıldı. Snapchat uygulaması, Trump’ın hesabını süresiz kapattığını açıkladı.


ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump’ın başta Twitter hesabı olmak üzere, Facebook, Instagram, YouTube, Reddit hesabı kongre binasının baskına uğramasının ardından kapatıldı. Snapchat uygulaması da  benzer bir karar alarak Trump’ın hesabını süresiz kapattığını açıkladı.
 
Snapchat yaptığı açıklamada "Kamu güvenliği için ve yanlış bilgi yayma girişimlerine dayanarak, nefret söylemi ve şiddeti kışkırtmak kurallarımızın açıkça ihlalidir, bu hesabı kalıcı olarak feshetme kararını verdik” dedi. Twitter hesabı olmak üzere, Facebook, Instagram, YouTube, Reddit gibi sosyal medya platformu Trump'ın hesaplarını kapattıklarını duyurmuştu.
 

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