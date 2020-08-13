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Trump'a ağır eleştiri: Çeteler ve teröristler şımartıldı

AA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 1:18 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 1:18

ABD'de, Demokratların Başkan Adayı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine ağır eleştiriler yöneltti.


Biden'ın, Harris'i Başkan Yardımcısı Adayı olarak açıklamasının  ardından ikili bugün Delaware eyaletinde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.
 
Joe Biden, Harris'i Başkan Yardımcısı Adayı olarak seçmenin "doğru bir  tercih" olduğunu belirterek, Kamala Harris'in hem hukukçu hem de siyasetçi  kimliğiyle elde ettiği başarılara değindi.
 
Harris'i seçmesinin Beyaz Saray'dan tepki çekmesini beklediklerini  vurgulayan Biden, "Trump daha şimdiden saldırılarına başladı. Kamala'yı 'edepsiz'  olarak niteledi. Bu bizi şaşırtmadı, çünkü Trump'ın Amerikan tarihindeki diğer  başkanlardan daha iyi yaptığı şey, mızmızlanmak. Kimse Trump'ın güçlü kadınlarla  bir derdi olmasına şaşırdı mı?" ifadesini kullandı.
 
Kasım ayındaki seçimlerden zaferle çıkmaları durumunda ABD'yi yeniden  inşa etmek için çalışacaklarını vurgulayan Joe Biden, "Başkan Trump ve Başkan  Yardımcısı Mike Pence'in hem yurt içinde hem de yurt dışında yarattığı 4 yıllık  dağınıklığı toparlayacağız. Bu süreçte ülke kötü yönetildi, dünya genelindeki  çeteler ve teröristler şımartıldı." eleştirisinde bulundu.
 
Harris Trump'ı Kovid-19'u ciddiye almamakla suçladı
 
Kamala Harris ise yaptığı konuşmada, böyle bir adaylığa seçilmekten  dolayı gururlu olduğunu belirterek, ülkedeki Kovid-19 salgınından Donald Trump'ı  sorumlu tuttu.
 
Trump'ın salgını en başından beri ciddiye almadığını öne süren Harris,  "Virüs hemen hemen tüm ülkeleri etkiledi. Ancak gelişmiş ülkeler arasında ABD'nin  bu kadar çok etkilenmesinin bir nedeni vardı. Bu da Trump'ın virüsü ciddiye  almamasıydı. Bu nedenle de her 80 saniyede bir 1 Amerikalı virüs nedeniyle  ölüyor." diye konuştu.
 
 Amerikan ekonomisinin de zor günlerden geçtiğinin altını çizen Kamala  Harris, "Trump'ın liderliğindeki başarısızlıklarından dolayı ekonomimiz başlıca  sanayileşmiş ülkeler arasında en büyük darbelerden birini yedi. İşsizlik bugün  itibariyle 3 katına çıktı. Bunun nedeni de göreve uygun olmayan birini başa  getirmemizdi." dedi.
 
Kamala Harris kimdir?
 
Harris, 1964'te Hindistan göçmeni bir anne ve Jamaica göçmeni bir  babanın çocuğu olarak California'nın Oakland kentinde doğdu.
 
California Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Kamala Harris, uzun  yıllar California'nın farklı kentlerinde avukatlık yaptı.
 
2010 ve 2014 seçimlerinde California başsavcılığı görevini yürüten  Harris, 2016'daki seçimleri kazanarak Amerikan Kongresinde Senatör oldu.
 
Kamala Harris, 2020 seçimleri için Demokrat Partinin başkanlığına  adaylığını koydu, ancak 3 Aralık 2019'da yarıştan çekildi.
 
Biden'ın 3 Kasım'daki seçimlerden zaferle çıkması durumunda Harris,  ABD Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen ilk kadın olacak. Harris ayrıca, ilk  Afrika kökenli ve Güney Asya kökenli ABD Başkan Yardımcısı da olacak.
 
 Kamala Harris, şu anda "ABD Senatosundaki tek siyahi kadın" olma  özelliğini elinde bulunduruyor.

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