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Trump, 3 Kasım seçimlerinin Yüksek Mahkemeye gideceğini düşünüyor

AA |  23 Eylül 2020 Çarşamba - 23:55 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 23:55

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin postayla oy kullanma sisteminin yol açacağı sıkıntılar nedeniyle Yüksek Mahkemede biteceğini düşündüğünü söyledi.


 Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği "Sosyal Medya İstismarlarından  Kullanıcıları Koruma" başlıklı toplantıda Adalet Bakanı Bill Barr ve bazı  eyaletlerin başsavcılarını ağırladı.
 
ABD Başkanı olarak halkı, teknoloji firmalarının sansür, boykot  kültürü ve istismarlarından koruyacağını ve ifade özgürlüğünü sağlayacağını  belirten Trump, "Son yıllarda küçük bir grup güçlü teknoloji platformları,  ticaret ve iletişim üzerindeki etkilerini artırdı." değerlendirmesinde bulundu.
 
Trump, sosyal medya platformlarının sol eğilimli olduğunu ve karşıt  görüşlere karşı hoşgörüsüz davrandığını savunarak, "Örneğin, Twitter rutin bir  şekilde, bunu yapan ABD başkanı bile olsa, muhafazakar görüşlerini ifade eden  paylaşımları kısıtlıyor. Ama aynı zamanda İran liderinin antisemitik nefretini ve  ölüm tehditlerini özgürce savurmasına izin veriyor. Her yıl sayısız Amerikalı,  sürekli değişen kuralların kötü niyetli diktesi yoluyla kara listeye alınıyor ve  susturuluyor." dedi.
 
Bugün ABD Adalet Bakanı Barr ve eyalet başsavcıları ile daha açık bir  internet ortamının ve özgür toplumun muhafaza edilmesi için atılacak hukuki  adımları görüşeceklerini vurgulayan Trump, bu konunun kendileri için önemli  olduğunun altını çizdi.
 
"Postayla oy, seçimin de ötesinde ülkemiz için büyük bir utanç  olacak"
 
Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde postayla çok fazla oy  kullanılmasının "büyük bir felakete" yol açabileceğini belirterek, "Demokratlar  neyin nasıl olduğunu gayet iyi biliyor. Postayla oy, seçimin de ötesinde ülkemiz  için büyük bir utanç olacak." diye konuştu.
 
Seçmenlerin adreslerine gönderilen 80 milyon oy pusulasının birçoğu  için "teyit" gerekmediğini belirten Trump, şunları kaydetti:
 
"Demokratlar, sistemde hile yapmak için Kovid-19'u kullanıyor. Yabancı  ülkelere gelince, onlar şu anda olanlara bakıldığında bir hiç kalıyor. Çin,  Rusya, Kuzey Kore ve İran'ı konuşacak olursak, onlar için bu seçimlere müdahale  etmek çok kolay. Güzel ve ucuz oy pusulaları basabilirler bunları da oy  merkezlerine gönderebilirler. Bu bir felaket. Demokratlar çok geç olmadan bu  postayla oy meselesini durdurmalı."
 
 Trump, ABD Yüksek Mahkemesinde Ruth Bader Ginsburg'un yaşamını  yitirmesinin ardından boşalan yargıçlık koltuğunu doldurmak için neden acele  ettiğinin sorulması üzerine, "Bence 3 Kasım seçimleri Yüksek Mahkemede bitecek.  Bu nedenle mahkemede 9 yargıcın olması önemli. Bence (yargıç seçimi için) sistem  hızlı işleyecek. Cumartesi günü öğleden sonra saat 5'te yeni adayımı  açıklayacağım." dedi.
 
Cumhuriyetçilerin birlikte hareket etmesiyle sürecin daha hızlı  işleyeceğine inandığını belirten Trump, "Bence seçimlerden önce yeni yargıcın  belirlenmesi daha iyi olur. Çünkü Demokratların bir tezgah kurduğunu düşünüyorum.  Bu tezgah da ABD Yüksek Mahkemesinin önüne çıkacak." ifadesini kullandı.
 
"Siyahi toplumu çok seviyorum"
 
Trump, Kentucky'de 13 Mart'ta evine giren polisler tarafından  öldürülen siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın davasından çıkan kararın adil olup  olmadığının sorulması üzerine, bu konuda detaylı bilgisi bulunmadığını gün içinde  düzenlenecek basın toplantısına kadar konuya bakacağını belirtti.
 
Siyahi topluma da bir mesaj gönderen Trump, "Ben siyahi toplumu çok  seviyorum. Siyahiler için diğer tüm başkanlardan daha çok şey yaptım. Bunun tek  istisnası Abraham Lincoln'dır." dedi.

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Donald Trump ABD seçim
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