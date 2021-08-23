TRT'nin yeni dizisi Mevlana'da şok ayrılık! Başrol...

Yakında Konya’da çekimlerine başlanacak olan Mevlana dizisinde beklenmedik gelişmeler yaşandı. Hekimoğlu dizisinde başrolde yer alan ve çok da iyi bir performans sergileyen Timuçin Esen’in diziden ayrıldığının ortaya çıkması herkesi şaşırttı. Mevlana projesinden gelen başrol teklifini kabul ettiği bilinen oyuncunun Konya’daki platoyu da ziyaret ettiğine yönelik haberler gelmişti.
Timuçin Esen’in çekimlere çok az bir zaman kala projeden ayrılması kafaları karıştırdı. Henüz yeni başrol oyuncusunun kim olduğu bilinmiyor.
Bir başka değişiklik de dikkatlerden kaçmadı. Ahmet Mümtaz Taylan da Mevlana projesine veda etti. Zerkubi karakteri için anlaşan Taylan, Aziz isimli yeni dizisinin çekim takvimi ile kesişme yaşanması nedeniyle projeden ayrılmak durumunda kaldı. Gelen bilgiler Zerkubi karakteri için Altan Gördüm ile anlaşma yapıldığına işaret ediliyor.
Yakın bir zaman içinde Konya’da çekimlerine başlanacak olan Mevlana dizisi etkileyici bir prodüksiyon ile izleyicilerle TRT’nin yeni dijital kanalında buluşacak.