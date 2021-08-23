TRT'nin yeni dizisi Mevlana'da şok ayrılık! Başrol...

Timuçin Esen’in çekimlere çok az bir zaman kala projeden ayrılması kafaları karıştırdı. Henüz yeni başrol oyuncusunun kim olduğu bilinmiyor.

Bir başka değişiklik de dikkatlerden kaçmadı. Ahmet Mümtaz Taylan da Mevlana projesine veda etti. Zerkubi karakteri için anlaşan Taylan, Aziz isimli yeni dizisinin çekim takvimi ile kesişme yaşanması nedeniyle projeden ayrılmak durumunda kaldı. Gelen bilgiler Zerkubi karakteri için Altan Gördüm ile anlaşma yapıldığına işaret ediliyor.