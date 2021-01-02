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TRT eski spikeri Aylin Özmenek vefat etti

AA |  02 Ocak 2021 Cumartesi - 18:18 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 18:23

TRT eski spikeri Aylin Özmenek, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadele sonrasında tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.


TRT'nin ilk spikerlerinden Özmenek, TRT Ankara Radyosu'nda 44 yıl  spikerlik ve diksiyon uzmanı olarak çalıştı. Özmenek, uzun yıllar TRT Radyo 3'te  Gençlere, Beyaz Perde'den, Ses Ustaları, Yeni Plaklar Yeni Yorumlar gibi çok  sayıda klasik ve hafif müzik programları yaptı.
 
Yıllarca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın hafta sonu  konserlerinin canlı yayınlarını sunan Özmenek, birçok spikerin yetişmesinde de  önemli rol oynadı.
 
Ağustos 2020'de hayatını kaybeden gazeteci Varlık Özmenek'in eşi olan  Aylin Özmenek, TRT Televizyonu'nda da bazı programlarda görev aldı.
 
79 yaşında vefat eden Özmenek'in naaşı, 4 Ocak Pazartesi ikindi  namazını takiben Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka  Mezarlığı'nda defnedilecek.

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