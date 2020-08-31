TRT EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır? EBA TV canlı ders izle ilkokul, ortaokul, lise kanal/frekans ayarları

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı uzaktan eğitimle başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk ders zilini çalmasıyla başlayan uzaktan eğitim TRT EBA ve EBA canlı dersler aracılığıyla gerçekleştirilecek. Peki, TRT EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır? EBA TV canlı ders izlemek için ilkokul, ortaokul, lise kanal/frekans ayarları...

TRT EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır? sorusu milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin gündeminde yer alıyor. TRT EBA TV aracılığıyla izlenecek canlı yayın dersler için ders programı belirlendi. MEB ilkokul, ortaokul ve lise için ders programını yayınladı. EBA TV'ye ilişkin araştırmalarına hız veren öğrenciler, kanalın frekans bilgilerini sorguluyor. Peki, TRT EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır? EBA TV canlı ders izlemek için ilkokul, ortaokul, lise kanal/frekans ayarları...

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk ders zilini çalmasıyla uzaktan eğitimle başladı. EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına verilecektir. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına veriliyor.

EBA CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Öğrenciler, TRT-EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyebiliyorlar.

EBA TV İLKOKUL CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EBA TV LİSE CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EBA TV FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : ¾