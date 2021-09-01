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TRT'den 'İzmir Marşı' iddialarına ilişkin açıklama

AA |  01 Eylül 2021 Çarşamba - 17:22 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 17:36

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde oynanan Türkiye-Polonya maçı sonrası TRT'nin "İzmir Marşı'nı sansürlediği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Sobacı, "Büyük başarı gösteren millilerimizi kutluyorum. Bu başarıya TRT'nin İzmir Marşı'nı sansürlediği şeklinde mesnetsiz iddialarla, hatta bilinçli bir körlükle gölge düşürmeye çalışanları kınıyorum" ifadelerini kullandı.


TRT Genel Müdürü Sobacı, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda  Türkiye-Polonya çeyrek final maçı sonrası "TRT'den İzmir Marşı'na sansür" başlığı  altında yapılan haber ve paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.
 
Sobacı, "2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde  oynanan Türkiye-Polonya maçını TRT1'de milyonlarca kişi izledi. Büyük bir başarı  gösteren millilerimizi kutluyorum. Bu başarıya TRT'nin İzmir Marşı'nı  sansürlediği şeklinde mesnetsiz iddialarla, hatta bilinçli bir körlükle gölge  düşürmeye çalışanları kınıyorum" değerlendirmesini yaptı.
 
Türkiye-Polonya maçı Bulgaristan'da oynandığı için bu maçın resmi  yayıncısı olarak Bulgaristan'daki yayın kuruluşundan verilen görüntülerin TRT'ye  iletildiğini ve herhangi bir kesintiye uğramadan TRT ekranlarına yansıtıldığını  belirten Sobacı, şunları kaydetti:
 
"Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yayın formatı gereği her maç  sonrası olduğu gibi Türkiye-Polonya maçı sonrasında da yayıncı kuruluş ekrana  maça ilişkin detaylı grafikleri yansıtmıştır. Grafiklerin ekrana getirilmesi  sırasında İzmir Marşı da alt ses olarak ekrana yansımıştır. TRT'yi sansürcülükle  suçlayıp, haksız ithamda bulunanların büyük bir kısmı yayıncılık dünyasında yer  almakta ve bu görüntülerin Bulgaristan yayıncı kuruluşundan geldiğini adı gibi  bilmektedir.
 
Eğer çalıştığı alanla ilgili bir cahillik söz konusu değilse, bu  tavır, kutuplaşmadan beslenen habis bir ruha işaret etmektedir. Toplumun sinir  uçları ile oynayarak, sosyal medyada etkileşim hevesine hapsolmanın kimseye  faydası yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerlerimiz, hepimizin ortak  paydasıdır ve kimsenin tekelinde değildir. Millilerimizin başarılarını TRT  ekranlarından yayınlamaya ve hep birlikte ortak sevinç paydasında buluşmaya devam  edeceğiz."
 

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TRT Mehmet Zahid Sobacı Kadınlar Voleybol Şampiyonası
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