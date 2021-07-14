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TRT'de yönetim yapısı değişti! İşte yeni genel müdür...

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 7:55 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 8:31

TRT Genel Müdürlüğüne Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Albayrak, atandı. TRT’de yönetim yapısı değişti.


TRT Genel Müdürlüğüne ve TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına atama. Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, 4 sayılı  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) “Yönetim  Kurulu” başlıklı 536. maddesi yeniden düzenlenerek TRT’nin yönetim yapısında  değişikliğe gidildi.
 
 Yönetim Kurulu üye sayısı 9’a çıkarıldı
 
 Yeni düzenlemeyle, önceki yönetmelikte “Genel Müdür, Yönetim Kurulunun  başkanıdır” ibaresiyle aynı isim tarafından yürütüleceği belirtilen TRT Yönetim  Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı. Böylece Yönetim  Kurulu Başkanlığı “karar organı”, Genel Müdürlük ise “icra organı” olarak  faaliyet yürütecek. Yapılan değişiklikle TRT Yönetim Kurulu üye sayısı 7’den 9’a  çıkarıldı. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla da İbrahim  Eren'in 4 yıllık görev süresinin dolmasıyla boşalan TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı  ve TRT Genel Müdürlüğü ile yönetim kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı.   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’nin mükerrer  sayısında yayımlanan kararla, TRT Genel Müdürlüğüne Prof. Dr. Mehmet Zahid  Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Albayrak atandı.
 
İbrahim Eren, 2013'te TRT Genel Müdür Yardımcısı, Temmuz 2017'de ise  TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanmıştı. Eren, 4 yıl Genel  Müdür Yardımcısı, 4 yıl da Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olmak üzere 8  yıl TRT'de görev yaptı.
 
TRT’nin yeni Yönetim KuruluMükerrer sayıda yer alan kararla  TRT Yönetim Kurulu üyelerinin ataması da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan  tarafından atanan TRT’nin yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Prof. Dr.  Ahmet Albayrak, Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Doç. Dr. Oğuz Göksu, Atakan  Yılmaz, Mücahid Eker, Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda  Atlas Çetin, Doç. Dr. Veysel Kurt.
 
Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı'nın öz geçmişi
 
Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. Sobacı,  yüksek lisansını (2005) ve doktora (2009) eğitimini Uludağ Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda tamamladı. 2013 yılında doçent ve 2020 yılında profesör olan Sobacı, uzmanlık  alanları olan kamu yönetiminde reform, kamu politikası ve sosyal medya-siyaset  ilişkisi üzerine çalışmalar yaptı.  "İdari Reform ve Politika Transferi", "Kuram ve Uygulamada Kamu  Yönetimi", "Social Media and Local Governments: Theory and Practice",  "Sub-National Democracy and Politics through Social Media" ve "E-Parliament and  ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons" isimli kitaplara imza  atan Prof. Dr. Sobacı'nın uzmanlık alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde  çok sayıda makalesi yayımlandı.  2014 yılında "Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama" başlıklı editöryal  çalışması ile Sosyal Bilimler alanında TÜBA Kayda Değer Eser (Mansiyon) ödülünü  alan Sobacı, 2015-2018 yılları arasında düşünce kuruluşu SETA'da iç siyaset  alanında çalışmalar yürüttü.  2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan  Yardımcılığı görevinde bulan Prof. Dr. Sobacı, 2019-2021 yılları arasında Basın  İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü. Prof. Dr. Sobacı, evli  ve iki çocuk babası.
 
  
Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ın özgeçmişi
 
 Prof. Dr. Ahmet Albayrak, 2003 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel  Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden fakülte birincisi olarak mezun oldu. 2005  yılında yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim  Anasanat dalında, 2008 yılında ise sanatta yeterliğini Marmara Üniversitesi Güzel  Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında tamamladı.  Video, film, motion, resim, çizim, fotoğraf ve enstalasyonları ile  dünyanın birçok kentinde önemli sanat etkinliklerine katılan Albayrak, çeşitli  ödüller aldı. 2013 yılında, IKSV desteğiyle Paris'te, Cite Internationale Des  Arts’ta misafir sanatçı olarak Türkiye stüdyosunda çalışmalar ve yeni projeler  gerçekleştirdi. 2016 yılında ise The American Turkish Society desteğiyle New  York’ta School of Visual Art'ın davetli misafir sanatçısı oldu ve New York'ta  ürettiği işlerinden oluşan "Anemotaxis" adlı solo bir sergi gerçekleştirdi.Eserleri İstanbul Modern, Proje4L Çağdaş Sanat Müzesi, Moskova Modern  Sanatlar Müzesi (MMOMA) ve Cambridge Üniversitesinin yanı sıra İngiltere Almanya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, Meksika, Rusya, Makedonya gibi çeşitli  ülkelerde sergilendi. Kültür ve Turizm Bakanlığından 4 kez başarı ödül alan Prof. Dr.  Albayrak, görsel iletişim tasarımı, hareketli görüntü tasarımı, işitsel imge  üretimi, iletişimsel estetik, dijital iletişim, sanat ve basın, film-video  sanatı, video mapping, yeni medya, sosyal medya ve sanat, arşiv görselleştirme ve  yapay zeka, yazılı ve dijital basın estetiği, dijital imge dili ve sanat  diplomasisi gibi konularda birçok özel ve resmi kurumda seminerler, konferanslar  ve dersler vererek, çeşitli projeler gerçekleştirdi ve bu gibi alanlarda ürettiği  işlerle çağdaş sanat sergilerine ve çalıştaylara katıldı.  Çeşitli kurumlardaki yöneticilik, komisyon üyelikleri, jürilikler,  bilirkişilik görevleri gibi deneyimlerine ek olarak T.C Merkez Bankasının yurt  içi ve yurt dışındaki sergilerinin sanat danışmanlığını ve küratörlüğünü de  yürüten Albayrak, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde de dersler verdi.
 
TRT'deki görev süresi sona eren İbrahim Eren'den veda mesajı
 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda (TRT) 2013 yılı  Temmuz ayında Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan ve 10 Temmuz 2017'de  4 yıllığına TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğüne atanan İbrahim Eren,  görev süresinin dolması nedeniyle sosyal medyadan veda mesajı yayımladı.   Eren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Temmuz 2017 tarihinde  4 yıllığına atandığım TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevimin  sonuna gelmiş bulunmaktayım. Görev sürem boyunca desteklerini her zaman  hissettiğim ve bize güvenip bu görevi layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep  Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı. Köklü bir geçmişi olan TRT'nin son 8 yılında genel müdür yardımcısı ve  genel müdür olarak görev aldığını dile getiren Eren, şunları kaydetti:
 
 "Çalışma arkadaşlarımla birlikte bu süre zarfında birlikte çok  çalıştık, çok şey paylaştık. Güzel günlerimiz de oldu, üzüldüğümüz günlerimiz  de.Yaptıklarımızı destekleyenler de oldu eleştirenler de. Destekleyenler,  yapılan işlerin arkasındaki çabayı takdir edenler, heyecanımızı paylaşanlar  sayesinde motive olduk, tazelendik. Farklı görüşlerini iletenler sayesinde de  eksiklerimizi gidermeye gayret ettik ve hep daha iyisi için çalıştık. Bizi  destekleyenlere de eleştirenlere de teşekkür ediyorum. Başarılarımız bir ekip  çalışmasının sonucuydu. Uluslararası etki ve dijitalleşme vizyonumuza katkı  sunan, hayallerimize ortak olan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bir  özel teşekkürüm de beni her anlamda fedakarca, koşulsuz destekleyen sevgili eşime  ve biricik çocuklarıma, desteklerini ve dualarını hiçbir zaman esirgemeyen  anneme, babama ve kardeşlerime… Sevgi ve saygılarımla."  İbrahim Eren, diğer bir paylaşımda da göreve atanan TRT Yönetim Kurulu  Başkanı Ahmet Albayrak ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'yı kutladı.   Eren, TRT'de 4 yıl Genel Müdür Yardımcısı, 4 yıl da Yönetim Kurulu  Başkanı ve Genel Müdür olmak üzere 8 yıl görev yaptı.
 
 

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