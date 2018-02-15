TRT 1 yayın akışında bugün neler var? - 15 Şubat Perşembe

15 Şubat perşembe gününe ait olan TRT 1 yayın akış sabah 06:05’de “Halit Yerebakan’la Doktor Geldi” adlı sağlık programı ile ekranların karşısına geçiyor. Hafta içi her gün ekranların başına geçen yayın, yine sağlıklı yaşama dair pek çok bilgiler sunacak. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Mehmetçik Kutulamare” adlı nefes kesen diziyi seyredebileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

