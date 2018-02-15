TRT 1 yayın akışında bugün neler var? - 15 Şubat Perşembe

Sabah 06:05’de “Halit Yerebakan’la Doktor Geldi” adlı sağlık programı ile ekranlara yansıyacak. Sağlıklı yaşama dair pek çok bilginin sunulduğu yayına her hafta birbirinden farklı uzman hekim katılıyor, alanında uzman hekimler sağlıklı yaşama özgü geniş bilgiler sunuyor. 07:20’de “Böyle Bitmesin” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. Saat 09:15’de “”1’de Bugün” adlı ana haber bülteni ekranlara gelecek. Gündemin merkezindeki tüm gelişmeleri ve olayları sabahın erken saatlerinde TRT 1 ekranlarınızdan öğrenebileceksiniz.
09:25’de “Kalk Gidelim” adlı renkli aile dizisini tekrar bölümü yayın akışına geçiyor. Dizinin ardından saat 12:40’da “Halit Yerebakan’la Doktor Geldi” adlı sağlık programı ekranlardaki yerini alacak. Saat 14:25’de “1’de Bugün” adlı haber bülteni sizlerle olacak. Haberin nabzını tutan tüm sıcak gelişmeleri ve detayları öğle saatlerinde ekranlarınızdan seyredebilirsiniz. .
Saat 14:35’de “Seksenler” adlı dizinin tekrar bölümü başlayacak. 80’li yılların yaşam tarzını, komşular ve mahalle halkıyla birlikte gözler önüne seren diziyi, hafta içi her gün TRT 1 ekranlarınızdan takip edebilirsiniz. 16:50’de “Evlilik Okulu” adlı program yayında! 5 farklı çiftin 5 farklı yaşam öyküsü en çarpıcı şekilde seyircilere aktarılıyor, böylelikle seyirci evliliklere dair çıkarımlarda bulunma şansı yakalıyor.
19:00’da “TRT 1 Ana Haber” adlı bülten ile akşam haberleri ekranlara gelecek. Haber dünyasının tüm sıcak gelişmelerini ve olaylarını tek tek ayrıntıları ile ekranlarınızdan öğrenme imkanı elde edebileceksiniz. 19:55’de “Hava Durumu” yayında olacak. Ardından 20:00’da “Mehmetçik Kuttulamare” adlı dizinin yeni bölümü yayın akışına geçiyor. Gönlünde vatan sevdası olan ve Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için çaba gösteren mehmetçiklerin destansı yaşam öyküsünü bu dizide izleyebileceksiniz.
22:55’de “Canım Ailem” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlara gelecek. Saat 01:55’de “1’de Bugün” adlı haber bülteni yayın akışında yerini alıyor. Dünya üzerinde ve Türkiye’de gelişen tüm olayları ve gelişmeleri, ekranlarınızdan tek tek detaylı şekilde takip edebileceksiniz. 02:05’de “Kalk Gidelim” adlı dizinin tekrarı sizlerle olacak. Ardından 04:55’de “Evlilik Okulu” adlı program yayına başlıyor.