TRT 1 yayın akışında bugün neler var? - 10 Aralık Çarşamba

10 Aralık Çarşamba günü TRT 1 yayın akışı sabah 06:30’da 06:30’da “6 Mantı” adlı komedi dolu samimi dizinin tekrar bölümünü seyrederek güne başlangıç yapabileceksiniz. Sevilen diziyi seyrederek sabahınızı daha renkli ve keyifli hale getirebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:40’da “Diriliş Ertuğrul” adlı aksiyon ve macera dolu sevilen tarihi dizinin yepyeni bölümü ekranlarınızda. Çarşamba akşamlarını daha hareketli kılan dizinin bu haftaki bölümünde yine farklı olaylar gelişiyor. Seyircilerini ekranları başına kilitleyecek olan yeni bölümü sakın kaçırmayın. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Sabah saat 06:30’da “6 Mantı” adlı dizi nin tekrar bölümünü izleyebilirsiniz. Ardından 07:40’da “Böyle Bitmesin” adlı bir başka dizi yayın akışına dahil olucak. Sabah ları dizi keyfi yapmayı seviyorsanız bu fenomen dizileri mutlaka takip edin. 09:50’de “1’de Bugün” adlı ana haber bülteni ekranlarınıza gelecek. Sabah bülteni ile dünya üzerindeki tüm gelişmelerden haberdar olabilir ve aklınıza takılan sorulara yanıt bulabilirsiniz.

10:00’da “Aslan Ailem” adlı dizi yayına dahil olacak. Dizinin yeni bölümlerini izleyemiyorsanız tekrar bölümlerini takip ederek tüm detaylardan haberdar olabilirsiniz. 12:40’da “Halit Yerebakan’la Doktor Geldi” adlı sabah programı ekranlardaki yerini alacak. Sağlık lı yaşam üzerinde farklı tüyolar sunan sevilen yayında bu hafta yine spor , beslenme, diyet ve hastalıklardan kurtulmak için öneriler gibi daha aklınıza gelebilecek pek çok konuda bilgi sahibi olabileceksiniz.

14:25’de “1’de Bugün” adlı kısa özet formatındaki haber bülteni ekranlara gelecek. Dünya üzerinde ve Türkiye’de gelişen tüm sıcak gelişmelerden haberdar olmak isterseniz mutlaka bülteni izleyin. Tüm anlık olaylardan ve son dakika gelişmelerinden haberdar olabileceksiniz. 14:35’de “Bir Yastıkta Kocayalım” adlı güncel program sizlerle oluyor. Hafta içi her gün aynı saatte ekranlara gelen yayında, günümüz evliliklerini gözler önüne seren pek çok unsurla ve detayla karşılaşabilirsiniz. Hayata ışık tutan bu sevilen programı sakın kaçırmayın!

16:30’da “Yeşil Deniz” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebilirsiniz. 18:50’de “Hava Durumu” ekranlara gelecek. Haftalık olarak sunulan yayından Türkiye’deki ve dünyadaki pek çok lokasyonun hava durumunu öğrenebileceksiniz. 18:55’de “Ana Haber” bülteni ile akşam haberleri başlıyor. Haberin nabzını tutan tüm gelişmeler ve olaylar ayrıntıları ile tek tek ekranlarınıza aktarılacak. 19:50’de “Gönül Dağı” adlı hafta içi her gün yayına geçen program yayında yer alacak.

20:40’de “Diriliş Ertuğrul” adlı tarihi ve sürükleyici dizinin yepyeni bölümü ekranlarınızda. Sevilen fenomen diziyi izlerken hem duygusal anlar yaşayabilecek hem de heyecanlı anlara teslim olacaksınız. 23:45’de “Pelin Çift ile Gündem Ötesi” adlı program sizlerle. 01:00’da “Canım Ailem” adlı dizinin tekrarını izleyebileceksiniz. 03:15’de “1’de Bugün” adlı ana haber bülteni ekranlarınıza gelecek. 03:25’de “Yeşil Deniz” adlı dizinin, 05:15’de “Halit Yerebakan’la Doktor Geldi” adlı sağlık programının tekrarı ekranlarınıza gelecek.