TRT 1 yayın akışında bugün neler var? - 07 Mart Çarşamba

Sabah 06:20’de “Halit Yerebakan’la Doktor Geldi” adlı sağlık programı sizlerle oluyor. Çeşitli hastalıklara dair detaylı açıklamaların yapıldığı yayına, alanında uzman hekimler de katılıyor. Ardından 07:35’de “Böyle Bitmesin” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. Sevilen fenomen diziyi, hafta içi her gün TRT 1 ekranlarınızdan takip edebilirsiniz. 09:50’de “1’de Bugün” adlı haber bülteni yayına geçiyor. Haberin nabzını tutan sıcak gelişmeleri detayları ile öğrenebilme imkanı elde edeceksiniz.
10:00’da “Hangimiz Sevmedik” adlı bir başka dizi daha ekranlar karşısına çıkıyor. Aşk temalı renkli diziyi seyrederken heyecan ve eğlence dolu kesitlere rastlayabilirsiniz. 12:40’da “Halit Yerebakan’la Doktor Geldi” adlı sağlık programı yayın akışına geçiyor. Sağlıklı yaşama özgü ayrıntılı bilgiler sunan programda diyet, beslenme ve spor gibi diğer konu alanlarına da değiniliyor.
14:30’da “Evlilik Okulu” adlı program yayında olacak. Hayatları birbirinden farklı 5 ayrı çiftin evlilik hikayeleri bu renkli yayında ele alınıyor ve yaşanmış hayat hikayeleri hakkında çarpıcı bilgiler sunuluyor. 16:25’de “Aslan Ailem” adlı sıcak aile dizisinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. Ardından 18:55’de “Hava Durumu” adlı yayın tüm dünya ve Türkiye çapındaki farklı bölgelerin hava koşulları hakkında bilgilendirme yapıyor. 19:00’da “TRT 1 Ana Haber” adlı akşam bülteni yayın akışında olacak. Gündeme özgü sıcak gelişmeleri tüm detayları ile bu TRT 1 ekranlarınızdan öğrenebilirsiniz.
20:00’da “Diriliş Ertuğrul” adlı dizinin nefes kesen yeni bölümünü izleyebileceksiniz. Sevilen dizi, bu yeni bölümünde de yine tüm hayranları ekranları başına kilitleyecek. 23:45’de “Pelin Çift ile Gündem Ötesi” adlı güncel yaşam programı yayına dahil oluyor. 01:15’de “Leyla ile Mecnun” adlı dizinin tekrarını seyredebileceksiniz. 02:50’de “Böyle Bitmesin” adlı dizinin, 04:35’de ise “Evlilik Okulu” adlı programın tekrar bölümü ekranlara geçecek.