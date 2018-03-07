TRT 1 yayın akışında bugün neler var? - 07 Mart Çarşamba

07 Mart Çarşamba gününe ait olan TRT1 yayın akışı, sabah 06:20’de “Halit Yerebakan’la Doktor Geldi” adlı renkli sağlık programı ile güne merhaba diyecek. Sağlıklı yaşama özgü detaylı püf noktalarının sunulduğu yayından pek çok bilgi edinebilirsiniz. Akşam kuşağında ise 20:00’da “Diriliş Ertuğrul” adlı sevilen tarihi dizinin yepyeni bölümü yayına geçecek. Her karesi aksiyon ve heyecan dolu olan diziyi izlerken heyecan dolu pek çok kesite rastlayabileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Sabah 06:20’de “Halit Yerebakan’la Doktor Geldi” adlı sağlık programı sizlerle oluyor. Çeşitli hastalıklara dair detaylı açıklamaların yapıldığı yayına, alanında uzman hekimler de katılıyor. Ardından 07:35’de “Böyle Bitmesin” adlı dizi nin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. Sevilen fenomen diziyi, hafta içi her gün TRT 1 ekranlarınızdan takip edebilirsiniz. 09:50’de “1’de Bugün” adlı haber bülteni yayına geçiyor. Haberin nabzını tutan sıcak gelişmeleri detayları ile öğrenebilme imkanı elde edeceksiniz.

10:00’da “Hangimiz Sevmedik” adlı bir başka dizi daha ekranlar karşısına çıkıyor. Aşk temalı renkli diziyi seyrederken heyecan ve eğlence dolu kesitlere rastlayabilirsiniz. 12:40’da “Halit Yerebakan’la Doktor Geldi” adlı sağlık programı yayın akışına geçiyor. Sağlıklı yaşama özgü ayrıntılı bilgiler sunan programda diyet , beslenme ve spor gibi diğer konu alanlarına da değiniliyor.

14:30’da “Evlilik Okulu” adlı program yayında olacak. Hayatları birbirinden farklı 5 ayrı çiftin evlilik hikayeleri bu renkli yayında ele alınıyor ve yaşanmış hayat hikayeleri hakkında çarpıcı bilgiler sunuluyor. 16:25’de “Aslan Ailem” adlı sıcak aile dizisinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. Ardından 18:55’de “Hava Durumu” adlı yayın tüm dünya ve Türkiye çapındaki farklı bölgelerin hava koşulları hakkında bilgilendirme yapıyor. 19:00’da “TRT 1 Ana Haber” adlı akşam bülteni yayın akışında olacak. Gündeme özgü sıcak gelişmeleri tüm detayları ile bu TRT 1 ekranlarınızdan öğrenebilirsiniz.

20:00’da “Diriliş Ertuğrul” adlı dizinin nefes kesen yeni bölümünü izleyebileceksiniz. Sevilen dizi, bu yeni bölümünde de yine tüm hayranları ekranları başına kilitleyecek. 23:45’de “Pelin Çift ile Gündem Ötesi” adlı güncel yaşam programı yayına dahil oluyor. 01:15’de “Leyla ile Mecnun” adlı dizinin tekrarını seyredebileceksiniz. 02:50’de “Böyle Bitmesin” adlı dizinin, 04:35’de ise “Evlilik Okulu” adlı programın tekrar bölümü ekranlara geçecek.