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Troya Müzesi ve Odunpazarı Modern Müzesi yılın müzesi ödülünü kazandı

AA |  07 Mayıs 2021 Cuma - 1:27 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 1:27

Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından verilen ve en saygın müzecilik ödüllerinden olan "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri"nde Troya Müzesi ve Odunpazarı Modern Müzesi özel ödüllere layık görüldü.


Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan  açıklamaya göre, Avrupa Konseyinin himayesinde Avrupa Müze Forumu tarafından her  yıl verilen en uzun soluklu ve en saygın müzecilik ödülleri arasında gösterilen  "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" sahiplerini buldu.
 
Koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl düzenlenemeyen yarışmada 2020  ve 2021 yılı için ödüle değer görülen müzeler YouTube'da çevrim içi olarak bu  akşam ilan edildi.
 
Troya Müzesi 2020 yılı için, Odunpazarı Modern Müzesi de 2021 yılı  için "Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü"nü aldı.
 
Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de aynı yarışmada "2021 Silletto  Ödülü"nü almaya hak kazandı.
 
  
 

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