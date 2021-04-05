Tron coin nedir? TRX coin 24 saatte yüzde 30 değer kazandı! Tron TRX Coin yükselişi devam edecek mi?

Kripto para dünyasında yatırım araçlarından biri olan Tron TRX yükselişi devam ediyor. Alt Coin borsasında işlem gören ve gün geçtikçe yükselişini sürdüren Tron TRX son 24 saatte en yüksek seviyesine ulaştı. Tron coin ne kadar oldu? Tron coin nedir, yükselmeye devam edecek mi?

TRX Coin geçtiğimiz haftadan itibaren yükselişini sürdürüyor, son 24 saatte ise en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen hafta yükseliş eğilimine giren Tron TRX Coin, hafta sonuna girildiğinde de yükselişi anbean sürdürüyor. Tron yatırımcısı 0,5030 seviyelerinden hafta sonu yaşanan artışlarla birlikte en üst rakamlara erişti. Haftalık yükselişini 3-4 Nisan tarihlerinde de devam ettiren TRX Coin son 24 saatte yüzde 32 civarında bir yükseliş yaşadı. Tron TRX Coin yükselişi devam edecek mi?

TRON TRX COİN GELECEĞİ NE OLACAK, YÜKSELECEK Mİ?

TRX (TRON) alım satımı yapanlar kripto para borsalarında al sat yaparak önemli bir hacim yakalayan TRX coin'den gözle görülür bir kazanç sağladı. Cuma günü ve hafta sonu yükselişe geçen Tron Coin, Pazar sabahında 0,9600 TL seviyelerine kadar yükseldi. TRON TRX fiyatı ?0,932430 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ?94.480.469.926 TRY. Tron TRX Coin yeni haftada ne kadar yükselecek merak ediliyor. Uzman yorumcular yakın vadede yükselişini sürdüreceği yönünde görüş bildiriyor.

TRON NEDİR?

TRON (TRX), 2017’de Justin Sun tarafından Singapur merkezli, kâr amacı gütmeyen Tron Vakfı aracılığıyla kuruldu.

Tron Foundation’ın 2017’deki ilk kripto para arzı (ICO) 100 milyar TRX yarattı ve toplam 70 milyon dolar topladı. TRON Protokolü, blockchain teknolojisini merkez alan bir işletim sistemini temsil ediyor. Bu sistemde geliştiriciler, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar (DApps) yaratabiliyor, özgürce yayınlayabiliyor, veri ve diğer içerikleri depolayabiliyor. TRON, ilk olarak Ethereum tabanlı bir token olarak yaratıldı. Ancak 2018’de kendi ağına geçti. ERC20 TRX tokeni sahipleri, bu tokenleri TRON ağındaki TRX dijital para birimi ile takas etti. Bunun ardından Ethereum tabanlı tokenler yok edildi. Aynı zamanda Torrent’in CEO’su olan Sun, 2020’de de Steem’i satın aldı.