Trinity lift uygulaması gençleştiriyor!

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, Trinity lift ile genç ve canlı bir yüze sahip olunabileceğini belirtti.

Bir yüzün estetik görünmesi için ideal oranlara ve dengeye sahip olması gerekir. Yüz yapısını oluşturan cilt, yağ, kas ve kemik arasındaki denge yaş almaya bağlı olarak zamanla bozulmalar oluşur. Hacim, şekil ve doku kayıpları yaşanır. 30 yaşından sonra yüzde, özellikle orta yüz ve periorbital bölgelerde yaşlanma başlar. Klasik yüz germe ameliyatları ile yapılan operasyonlar orta yüz bölgesinde minimum iyileşme sağlar. Bu nedenle endoskopik uygulamalar ile farklı yöntemlerin birleştirildiği yeni yüz germe uygulamaları geliştirilmiştir.

Trinity lift ile yüz germe

Trinity lift, endoskopi kullanılarak yüz germe ile perkütan iğne yöntemini birleştiren özellikle genç ve orta yaşlı hastalarda uygulanan yeni bir yüz germe operasyonudur. Orta yüz germe operasyonlarında uygulanan askı ve fiksasyon yöntemi ile perkütan iğne kullanımı daha etkili sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.

Operasyonla fazla yağı giderilir, kaslar sıkılaştırılır, yüz derisinin cildi yeniden sarması sağlanır, gıdı ve gevşek boyun derisi sarkıklığının giderilir. Çoğunlukla 40 yaşın üzerindeki kadın ve erkekler tarafından tercih edilir. Sedasyon ya da genel anestezi altında uygulanan ve ortalama 2 saat süren bir operasyonla işlem tamamlanır. Ayaktan tedavi prosedürüdür, hastalar genellikle aynı gün evine dönebilir. İyileşme süresi 1 hafta ya da 10 gün sürebilir. Operasyonun sonuçları 5 ile 10 yıl arasında etkisini devam ettirir.

Trinity lift kişiye özel olarak planlandığı için daha etkili sonuçlar elde edilmesini sağlar. Yaş alma nedeniyle yüzündeki yaşlanma belirtilerinden rahatsız olan kişiler alanında uzman bir cerrahtan kendilerine özel daha ayrıntılı bilgi alabilirler.