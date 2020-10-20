Trendyol hacklendi mi? Trendyol kart bilgileri çalındı mı? Trendyol siper saldırı iddialarına yanıt verdi!

Trendyol hacklendi mi? sorusu Trendyol’un siper saldırıya uğradığı iddiaların ardından yoğunluk kazandı. Trendyol şirketi bir açıklama yaptı. Trendyol tarafından yapılan açıklamada kullanıcılarının kredi kart bilgilerinin hacklendiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, Trendyol kart bilgileri çalındı mı? sorusuna yanıt verdi.

Trendyol kart bilgileri çalındı mı? Trendyol hacklendi mi? Trendyol şirketi, sosyal medyada yayılan ve Vatan Bilgisayar gibi Trendyol'un kullancılarının da hacklendiği yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Trendyol'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Merhaba, müşterilerimizin kart bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Uluslararası standartlarda korunan sistemimizde herhangi bir güvenlik açığı oluşmamıştır. Her zaman olduğu gibi güvenle alışveriş yapmaya devam edebilirsiniz.