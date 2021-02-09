Trendyol Grup'ta üst düzey atama

Trendyol Grup, geçekleştirdiği atamalarla ekibini güçlendirmeye devam ediyor. Yeni atama ile Trendyol Grup'un başkanlığına Çağlayan Çetin getirildi. Çetin, grubun yeni yatırımlar, yatırımcı ilişkileri ve büyüme stratejisinden sorumlu olacak.

Trendyol Grup, liderlik ekibini yeni katılımlarla güçlendirmeye devam ediyor. Finans sektöründe yurtdışı ve yurtiçinde birçok üst düzey görev üstlenen Çağlayan Çetin, Trendyol Grup’a Başkan olarak atandı.

Tredyol Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Londra merkezli Türk yatırım bankası Dome Group’un kurucu ortağı Çağlayan Çetin, daha önce de Goldman Sachs Türkiye Başkanlığı ve Deutsche Bank Avrupa Eşbaşkanlığı görevlerinde bulunmuştu. Trendyol Grup’taki yeni görevine 10 Şubat itibarıyla başlayacak olan Çetin, grubun yeni yatırımlar, yatırımcı ilişkileri ve büyüme stratejisinden sorumlu olacak.