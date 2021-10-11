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Trendyol'a Rekabet Kurumu'ndan soruşturma

AA |  11 Ekim 2021 Pazartesi - 15:33 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 15:38

Rekabet Kurulu, Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.


Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan  duyuruya göre, DSM Grup  Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’nin (Trendyol) çevrim içi pazar yeri  pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine  yürütülen ön araştırma karara bağlandı.
 
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve  tespitleri ciddi ve  yeterli bulan Kurul, ilgili kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik  Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında  soruşturma açtı.
 
  
 

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